Corinthians enfrenta o São Bernardo em jogo que marca a estreia de Garro na temporada

No próximo domingo, 9 de abril, o Corinthians enfrentará o São Bernardo na Neo Química Arena, em um embate válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida está programada para começar às 20h30.

A situação do Corinthians se apresenta de forma favorável após a equipe conseguir um empate contra o Palmeiras, resultado que garantiu sua classificação para as quartas de final do torneio. Agora, o foco dos corintianos é assegurar a liderança geral da competição, o que lhes permitirá ter a vantagem de jogar em casa nas fases eliminatórias.

Por outro lado, o São Bernardo também tem mostrado um desempenho consistente no Campeonato Paulista, acumulando cinco vitórias em sete partidas. Esse resultado coloca a equipe na liderança isolada do Grupo D, quatro pontos à frente do Palmeiras, seu mais próximo concorrente.

Um dos destaques do Timão, o meia Rodrigo Garro, está de volta à lista de jogadores relacionados e fará sua estreia oficial nesta temporada. O atleta retornou aos gramados após se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Com a mudança de número, Garro agora vestirá a camisa 8, em função da exigência contratual de Memphis Depay, que assumiu a camisa 10 nesta temporada.

Em um vídeo divulgado pela equipe, Garro expressou sua emoção ao assumir a nova numeração: “O que me dá força todas as vezes que entro em campo é saber que nunca estou sozinho. É entender que toda a humildade, empatia e transparência que me fez chegar até aqui estão refletidas em quem nós somos. A autenticidade que fez com que nossos caminhos se cruzassem é a mesma que essa camisa carrega por tantas gerações. E é dessa forma que, mais uma vez, é com amor, respeito e muita garra que entrego à Fiel mais esse pedaço tão importante da nossa história. Eu agarro a oito com toda honra. Tudo vai ficar bem”, afirmou o jogador.