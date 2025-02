Corinthians oficializa Garro como camisa 8 para a temporada 2025

O Sport Club Corinthians Paulista anunciou oficialmente uma alteração na numeração dos jogadores para a continuidade da temporada de 2025, conforme divulgado em suas redes sociais. A mudança mais notável envolve o atleta Rodrigo Garro, que, após se destacar na última temporada, passará a vestir a camisa número 8, substituindo a tradicional 10.

Na cerimônia de entrega da nova numeração, Garro foi agraciado pelo filho do icônico jogador Sócrates, que é um dos mais memoráveis atletas a ter utilizado o número 10 na história do clube. Durante o evento, o Corinthians homenageou outros grandes nomes que também marcaram época com essa camisa, como Luizinho, Basílio, Rincón, Paulinho e Renato Augusto.

Em um vídeo divulgado pela equipe, Garro expressou sua emoção ao assumir a nova numeração: “O que me dá força todas as vezes que entro em campo é saber que nunca estou sozinho. É entender que toda a humildade, empatia e transparência que me fez chegar até aqui estão refletidas em quem nós somos. A autenticidade que fez com que nossos caminhos se cruzassem é a mesma que essa camisa carrega por tantas gerações. E é dessa forma que, mais uma vez, é com amor, respeito e muita garra que entrego à Fiel mais esse pedaço tão importante da nossa história. Eu agarro a oito com toda honra. Tudo vai ficar bem”, afirmou o jogador.

A partir dessa mudança significativa na numeração, especula-se que Memphis Depay, atacante holandês recém-contratado pelo Timão, deverá assumir a camisa número 10 nas próximas partidas. Informações indicam que seu contrato inclui uma cláusula que lhe assegura o uso deste número a partir de 2025.

Vale lembrar que Depay utilizou a camisa 94 anteriormente em homenagem ao seu ano de nascimento. No entanto, durante a participação do time na Copa Sul-Americana, ele fez uso da camisa número 7 devido às limitações impostas pela competição em relação à numeração dos jogadores.