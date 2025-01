Corinthians anuncia renovação com Romero por mais um ano

Nesta quarta-feira (8), o Corinthians anunciou a renovação de contrato do atacante Ángel Romero, ídolo da torcida alvinegra. O novo vínculo, assinado no Parque São Jorge, é válido até o final de 2025 e inclui um aumento salarial para quase R$ 1 milhão mensais, acima dos atuais R$ 870 mil que Romero recebe.

“Fico muito feliz por estender o meu contrato com o Corinthians. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo clube e tudo o que vivi aqui. Renovar esse contrato é muito gratificante. Temos um ano de muitos desafios com o grupo. Tomara que a gente possa conquistar alguma coisa. Com certeza vamos lutar por isso“, declarou o jogador.

Romero soma 324 partidas pelo Corinthians e tem no currículo títulos importantes, como os Brasileirões de 2015 e 2017 e os Paulistas de 2017 e 2018. Ele terminou a temporada 2024 em alta, alcançando a renovação automática de contrato com o clube.

Além de Romero, o Timão também renovou com o jovem meia Breno Bidon, de 19 anos, na última terça-feira (7). O atleta, considerado uma das grandes promessas do Terrão, assinou contrato até o fim de 2029.