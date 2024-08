Corinthians anuncia a contratação do atacante Héctor Hernández até 2026

O Corinthians anunciou Héctor Hernández nesta terça-feira (27).

O atacante espanhol Héctor Hernández assinou até 31 de dezembro de 2026.

A multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Formado pelo Atlético de Madrid (Espanha), o atacante espanhol passou por Elche (Espanha), Albacete (Espanha), Málaga (Espanha), Rayo Majadahonda (Espanha), Fuenlabrada (Espanha), Cultura Leonesa (EspanhaSP) e Rayo Majadahonda novamente antes de chegar ao Chaves.

“Quando chegou a notícia sobre o interesse do Corinthians, não tive dúvidas em nenhum momento. Era uma grande oportunidade para mim, de estar em um grande clube, um dos maiores do mundo, e estou muito motivado e quero dar muitas alegrias aqui. Estou muito agradecido por todo o apoio que estão me dando. Quero dar muitas alegrias à torcida”, disse o jogador.