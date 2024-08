Corinthians admite prejuízo com Pedro Raul e busca sombra para Yuri Alberto

O Corinthians não confia em Pedro Raul e procura uma alternativa para Yuri Alberto.

O clube do Parque São Jorge investiu cerca de R$ 25 milhões para tirar o centroavante do Toluca. O atleta fez quatro gols em 19 partidas no México.

O Corinthians entende que teve prejuízo técnico e financeiro. Já há certeza no clube de que o dinheiro investido não será recuperado

O Alvinegro assume o erro e vai atrás de outro jogador para a posição. Esse foi um pedido do técnico Ramón Díaz.

Há negociação pelo paraguaio Alex Arce, artilheiro da LDU (EQU). A primeira proposta foi recusada.

O Corinthians crê que Arce pode ser uma “sombra” para o titular Yuri Alberto. Ele alterna entre bons e maus momentos e poderia render mais se seu substituto o pressionasse.

O clube não recebeu ofertas recentes por Pedro Raul, mas pensa em vendê-lo se pintar oportunidade, mesmo que seja por menos que os R$ 25 milhões investidos.