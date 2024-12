Corinthians acerta renovação com Romero

O Corinthians acertou a renovação automática do contrato do atacante Ángel Romero. A extensão estava previamente estabelecida nas cláusulas contratuais do atacante, uma vez que ele conseguiu cumprir as metas de desempenho exigidas nesta temporada.

Com a nova negociação, o salário mensal do paraguaio no Timão será elevado para quase R$ 1 milhão. Atualmente, o atleta já recebe aproximadamente R$ 870 mil por mês, que inclui sua remuneração sob o regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e os direitos de imagem.

O Corinthians entende que o novo vínculo é bom tanto para o si quanto para Romero. O atacante é valorizado após bons rendimentos na temporada 2024 e o clube fica com seu atleta em boa fase.

O Corinthians está em processo de montagem de um elenco competitivo visando a Libertadores 2025 e se movimenta no mercado. O alvo da vez é o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG. O Timão já fez sondagens, mas ainda não apresentou uma proposta oficial aos atleticanos.