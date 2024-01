Corello reinaugura loja no Shopping ABC, em Santo André, seguindo seu projeto de retrofit

Presente no mercado de calçados e acessórios há 60 anos, a Corello dá sequência ao seu projeto de expansão, que soma inaugurações e retrofits em importantes praças ao redor do Brasil. Para o primeiro semestre de 2024, a grife reinaugura sua loja do Shopping ABC, em Santo André, que segue seu novo conceito de design.

“Ao retomar o nosso processo de expansão, em 2023, era de suma importância que não somente abríssemos novos pontos de venda, mas que também atualizássemos as lojas que já existentes. A reabertura da loja do Shopping ABC reafirma o nosso posicionamento no mercado nacional, onde estamos sempre olhando para o futuro levando em conta o nosso legado e o que nos fez chegar até aqui. Se mantendo atualizados sem perder a nossa essência.”, conta Gabriela Silvarolli, diretora de Marketing e Comercial da Corello.

A partir de uma estética clean, a reforma levará os consumidores da grife a uma full brand experience de forma atualizada, para apresentar todos os lançamentos. Com madeira, recortes e formas geométricas, o conceito visual representa o DNA fresh e bold da marca, identidade que também está presente em suas coleções, campanhas e comunicações. A iluminação é o grande destaque do projeto, criada para colocar os sapatos, bolsas e acessórios como os grandes protagonistas do espaço.

Este processo de retrofit já foi aplicado nos espaços do Shopping Pátio Paulista – com expansão do espaço -, Shopping Morumbi, Shopping Ibirapuera e Shopping Center Norte, localizados na capital paulista, e seguirá para outros pontos físicos ao redor do Brasil.

Em 2023, a Corello também contou com inaugurações de lojas em Belo Horizonte, no BH Shopping, São Caetano do Sul, no Park Shopping São Caetano, e Jundiaí (interior de SP), no Jundiaí Shopping, totalizando 26 lojas físicas Corello espalhadas pelo Brasil.

A loja Corello no Shopping ABC está localizada no piso dois e será reinaugurada no dia 19 de janeiro.