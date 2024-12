Coral de Natal formado por pacientes oncológicos do A.C.Camargo se apresentam nesta terça-feira (17)

As festas de fim de ano no A.C.Camargo Cancer Center começam embaladas por um grupo de cantores que carrega mais do que o espírito natalino, trazem consigo histórias impactantes de superação e celebração da vida. O Coral Sua Voz, criado em 2011, é composto por cerca de 30 pacientes que precisaram retirar toda a laringe, incluindo as cordas vocais e também a língua devido a um câncer avançado nos órgãos, mas que passaram por um longo processo de reabilitação vocal.

“Com o trabalho da nossa equipe de fonoaudiólogos, especialistas no tratamento de laringectomizados, o Coral Sua Voz reforça a importância dos programas de reabilitação no processo de cura do câncer. Queremos mostrar que existe a possibilidade não somente de voltar a falar, mas também de cantar. A missão deste coral é, além de tudo, fazer deles porta-vozes da conscientização e combate ao câncer e seus principais fatores de riscos”, conta Dra. Elisabete Carrara, head da fonoaudiologia do A.C.Camargo.

De acordo com a especialista, o paciente que passa por uma laringectomia total perde a capacidade de se comunicar pela fala em um primeiro momento, já os glossectomizados perdem a capacidade de articular os sons, com prejuízo na dicção, o que impacta diretamente no convívio social do indivíduo e comumente tem implicações emocionais, reforçando assim a importância de um programa multidisciplinar, integrado e focado no acompanhamento e acolhimento do paciente durante toda a sua jornada oncológica, como o adotado na instituição.

Durante a reabilitação, os pacientes-cantores aprenderão a utilizar o esôfago para produzir voz. Seja por meio de uma prótese colocada pelo cirurgião de cabeça e pescoço ou de técnicas fonoaudiológicas específicas, estes pacientes podem voltar a se comunicar, com uma voz um pouco diferente e mais grave e rouca, mas que devolve muitas vezes até a vontade seguir em frente e ser exemplo de superação para a jornada de outros.

O Coral Sua Voz se reúne mensalmente para ensaiar sob a supervisão e acompanhamento de violão da própria Dra. Elisabete Carrara. A cantata deste ano acontece no próximo dia 17 de dezembro às 12h, no Atrium da unidade do A.C.Camargo Cancer Center, localizada na R. Prof. Antônio Prudente, 211 – Liberdade, São Paulo.