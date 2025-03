Copa Truck: Experiência e estreia marcam dupla da ASG Motorsport na Super

Atual campeã da categoria Super da Copa Truck, a ASG Motorsport entra na pista a partir desta sexta-feira (21) para a abertura da temporada 2025, em Campo Grande (MS), contando com dois representantes que prometem fazer bonito ao longo do ano. O paranaense Pedro Perdoncini e o paulista Arthur Scherer estarão pilotando os caminhões Mercedes-Benz em busca de repetir o feito alcançado por Bia Figueiredo em 2024.

Pedro Perdoncini já teve uma excelente participação em seu ano de estreia, terminando o campeonato na terceira colocação e garantindo resultados expressivos. O representante de Campo Mourão (PR) chega para sua segunda temporada cheio de boas expectativas.

“Vou com um caminhão mais novo, que passou por novas atualizações de tecnologia. Estou ansioso para poder acelerar novamente e buscar os resultados. Vou dar o meu melhor para representar bem a Mercedes-Benz, a ASG Motorsport, meus apoiadores e todos que torcem por mim. Temos um propósito e tenho a certeza de que será entregue”, comenta.

Já Arthur Scherer vai viver a emoção de disputar a primeira prova entre os brutos.

“Todo começo de temporada é um grande desafio, especialmente fora da pista. Este ano, em especial, é um desafio ainda maior porque estou indo para uma categoria que nunca andei e em uma pista que eu não conhecia. O primeiro objetivo é seguir a evolução que tive nos dois testes que fizemos no mês passado, que me deixaram confiante para focar ainda mais no trabalho. Todo o time me acolheu muito bem e pretendo retribuir isso com muita dedicação. Estou muito tranquilo para fazer uma boa estreia”, comentou Scherer, que terá o apoio da Tecfil, Frum e Scherer Auto Peças.

Arthur Scherer será o primeiro a entrar na pista em Campo Grande, com a realização de um treino para os novatos nesta quinta-feira. A partir de sexta-feira acontece a programação para todos os pilotos. A categoria Super terá dois treinos livres, às 10h50 e 15h05. No sábado, o último treino livre será realizado as 10h30, com o treino de classificação previsto para 14 horas. As duas corridas estão previstas para domingo, a partir das 12 horas (horário de Campo Grande), com transmissão pela Band, SporTV e canais de streaming – Copa Truck, Parc Fermé, CATVE, Esporte na Band e HighSpeed no YouTube.