Copa Truck define locais e datas da temporada 2025

A Copa Truck começou o ano já trazendo para pilotos, equipes e aos membros da Nação Truck o calendário completo da temporada 2025 com as praças definidas.

Serão nove etapas em oito autódromos diferentes, com o retorno de Santa Cruz do Sul sendo a grande novidade, junto com duas etapas em Interlagos – sendo uma delas a Super Final no dia 7 de dezembro. Além de São Paulo, a cidade paranaense de Londrina também receberá duas etapas.

Assim como no ano passado, iniciaremos nossa caminhada em Campo Grande (MS) no dia 23 de março, passando, nesta ordem, por Londrina (PR), Interlagos (SP), Tarumã (RS), Cascavel (PR), Santa Cruz do Sul (RS), Curvelo (MG) e Londrina novamente antes de voltar à capital paulista, onde serão definidos os campeões.

A ausência em relação aos últimos anos é Goiânia, cujo autódromo estará fechado nesta temporada para reformas. Assim como já virou tradição no automobilismo brasileiro, os brutos dividirão o evento com a NASCAR Brasil e a Copa HB20. A expectativa é de que 40 caminhões preencham o grid, divididos entre as classes Super Truck Pro e Super Truck Elite.

Confira o calendário completo de 2025:

Etapa 1 – 23 de março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 13 de abril – Londrina (PR)

Etapa 3 – 18 de maio – Interlagos (SP)

Etapa 4 – 15 de junho – Rio Grande do Sul (RS)

Etapa 5 – 13 de julho – Cascavel (PR)

Etapa 6 – 24 de agosto – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 7 – 21 de setembro – Curvelo (MG)

Etapa 8 – 19 de outubro – Londrina (PR)

Etapa 9 – 7 de dezembro – Interlagos (SP)

A Copa Truck tem o patrocínio de Petrobras.