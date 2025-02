COPA TRUCK: Arthur Scherer estreia nos caminhões com a ASG Motorsport

A primeira vez que Arthur Scherer esteve em um autódromo foi para assistir uma corrida de caminhões. A imagem dos brutos acelerando se tornou um sonho para o garoto de apenas oito anos de idade. Os anos passaram e, agora, aos 29 anos, o garoto vai poder acelerar um caminhão Mercedes-Benz da ASG Motorsport na principal categoria de caminhões do planeta, a Copa Truck.

“É a primeira grande categoria profissional que estarei disputando. Estou muito contente e ansioso para acelerar o bruto. Tenho muito que aprender, mas já chego com a vontade de subir ao pódio com a equipe ASG Motorsport e a Mercedes-Benz”, conta o piloto que terá o apoio da Tecfil, Frum e Scherer Auto Peças. “Agradeço muito aos meus patrocinadores. Desejo que seja um ano incrível para todos nós”.

“É com grande entusiasmo que anunciamos a chegada de Arthur Scherer à ASG Motorsport para a temporada 2025 da Copa Truck. Arthur é um piloto talentoso, com uma trajetória promissora no automobilismo brasileiro, e estamos confiantes de que sua integração à nossa equipe trará resultados expressivos nas pistas”, aponta o Head da ASG Motorsport, Rodrigo Machado.

Na pista, Scherer irá estar lado a lado com alguns nomes que se tornaram ídolos para ele.

Arthur Scherer é o nome que completa a lista de pilotos da equipe ASG Motorsport. Nesta temporada ele estará ao lado de Roberval Andrade, Bia Figueiredo, Raphael Abbate, Jaidson Zini, Pedro Perdoncini e Luiz Lopes.

“Entro em uma das maiores categorias do planeta, com diversos profissionais de alto calibre e nomes consagrados como o Roberval e a Bia, entre outros. Nos últimos dois anos estive na equipe do Wellington Cirino, campeão com a ASG, na Turismo Nacional e, agora, estaremos juntos na pista. Estou ansioso por isso”, comentou Arthur Scherer.

A temporada da Copa Truck vai começar no dia 23 de março, no Autódromo de Campo Grande (MS).

Carreira

Apesar do sonho ter começa lá atrás, a carreira de piloto de Arthur Scherer só foi iniciada em 2018, com algumas provas de kart indoor. Depois, ele disputou duas temporadas da Fórmula 1600 e foi vice-campeão Paulista entre os novatos.

A primeira experiência nos carros veio no final de 2021, com um teste na Copa HB20, que rendeu a participação no campeonato de 2022 com várias pole-positions e vitórias. Nos últimos dois anos, 20223 e 2024, Scherer focou na Turismo Nacional, onde apresentou grande evolução como piloto.