Turismo Nacional define campeões Sprint de 2024

É chegada a hora da decisão na temporada 2024 da Turismo Nacional. O ápice na luta pelos títulos em jogo no campeonato dos carros mais vendidos do Brasil terá seu primeiro ato neste fim de semana (22 a 24/11) no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, quando serão coroados os campeões do campeonato Sprint, as tradicionais corridas de curta duração. Entre sábado e domingo, o traçado de 3.835 metros localizado no Planalto Central será palco de seis corridas que vão apontar os futuros detentores dos títulos Sprint nas classes A, B, Sênior e Rookie B, em cronograma bastante movimentado e que também terá na pista as penúltimas etapas do ano da Stock Car Pro Series e do BRB Fórmula 4 Brasil.

Três semanas depois, a Turismo Nacional terá o segundo ato desta reta final de campeonato. O Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (SP), vai receber a segunda corrida Endurance do ano e vai finalizar a temporada para apontar os campeões Overall, que é a soma das pontuações do certame das provas de longa duração e Sprint. O futuro campeão geral na categoria A receberá incentivos para ascender ao grid da Stock Series na temporada 2025, como parte da escala evolutiva promovida pela Vicar e que pode levar um piloto ao grid da Stock Car Pro Series.

O cenário que se desenha para a decisão Sprint em Goiânia é completamente imprevisível. O regulamento determina que a última etapa do campeonato de corridas curtas contempla pontuação dobrada, de modo que estarão em jogo nada menos que 255 tentos, considerando também os bônus por pole position e volta mais rápida. Outro fator que tende a mexer com a disputa vem dos céus: segundo a meteorologia, a possibilidade de chuva para os três dias de atividades de pista em Goiânia é de 60%, com chance de temporal neste período.

Os candidatos ao título — Matematicamente, 14 pilotos têm a possibilidade de sair do autódromo goiano como campeão Sprint na categoria A. Uma das razões para que a competição tenha tantos finalistas está no elevado grau de competitividade da Turismo Nacional. A diferença do líder do campeonato, Rafa Reis (Car Racing), para o segundo colocado, o tricampeão Juninho Berlanda (Pein Competições), é de apenas 15 pontos, com o placar apontando em 393 tentos para o paulista, contra 378 do maior vencedor da TN.

Ernani Kuhn (Auto Racing) também aparece com grandes chances de título. Vice-campeão no ano passado, o cuiabano é o terceiro do campeonato, com 354 pontos, enquanto o paraense radicado em Goiânia, Pablo Alves (Maranatha Racing), aparece em quarto na tabela, com 325. Embalado pela sua primeira vitória na Turismo Nacional, obtida no último domingo no Velopark, Arthur Scherer (WC6 Motorsport) é o quinto, com 308 tentos.

Uma vez que a etapa decisiva do campeonato será de pontuação dobrada, estarão em jogo nada menos que 255 tentos. Desta forma, há vários outros pilotos que vão acelerar com chances matemáticas de título no campeonato Sprint A: Pedro Bürger (272 pontos), Gui Sirtoli (267), Rodrigo Elger (232), Luti Soares (227), Thiago Tambasco (208), a dupla Enzo Gianfratti/Marcus Índio (207), Bernardo Cardoso (192), Fabiano Cardoso (152) e Junior Niju (144).

O equilíbrio na briga pelo título da B é igualmente impressionante. Daniel Nino (WC6 Motorsport) chega à decisão com 458 pontos, somente quatro a mais que João Cardoso (Auto Racing), em uma diferença de meramente quatro tentos, totalmente residual quando se leva em conta a pontuação dobrada nesta etapa final da Sprint. Augusto Sangalli (Pein Competições) aparece na terceira posição e soma 350 pontos, contra 308 do goiano José Neto (Brandão Motorsport) e 298 de Victor Manzini (RMCP – Manzini).

A batalha no campeonato Sprint entre os Rookies da categoria B também está muito acirrada e vai com os dois primeiros colocados separados por apenas três pontos. Augusto Sangalli, de 17 anos, soma 421, enquanto José Neto tem 418. Também com 17 anos, Victor Manzini chegará à final com 392 tentos.

Guilherme de Bellis (Car Racing) ostenta possibilidades matemáticas e acumula 195 pontos na tabela.

E são três os pilotos com possibilidades de conquistar o título da Sênior A — para pilotos com idade acima de 54 anos. Lenda do automobilismo nacional e atualmente com 74 anos, o pernambucano Rogério Santos, conhecido também como “Jegue Voador”, lidera a tabela com 273 pontos. Curiosamente, Rogério Santos faz dupla com um competidor com quem luta diretamente pelo título. O cearense Beto Pontes está a apenas três pontos do companheiro de Chevrolet New Onix #90, enquanto Roger Sandoval aparece com possibilidades matemáticas e soma 124 tentos.

Por dentro da decisão — O cronograma oficial da TN em Goiânia será bastante intenso desde o início. Na sexta-feira, estão previstos três treinos livres e, no fim da tarde, a classificação que vai determinar o grid de largada da primeira prova do fim de semana será realizada às 16h50. No sábado, a TN acelera pela manhã a partir de 10h40 com duas corridas em sequência e retorna à tarde para mais duas provas, com 15 minutos de duração cada, às 15h50.

O especial domingo de coroação dos campeões tem a realização da Corrida 5, a partir de 9h40, e a última prova do campeonato Sprint fecha uma programação muito movimentada, com as etapas da Stock Car Pro Series e do BRB Fórmula 4 Brasil. A Turismo Nacional vai à pista para concluir um fim de semana muito especial com a sexta prova da sua programação, a partir de 14h.

A Turismo Nacional é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, plataforma de streaming Zapping, canal Motorsport.tv Brasil no YouTube, Portal High Speed, mídias da emissora Catve e canal Parc Fermé, com narração em italiano. O BandSports exibe um VT com os melhores momentos da etapa ao longo da semana seguinte.

Os ingressos para o que será uma verdadeira festa do automobilismo, com nada menos que 11 provas ao longo do fim de semana, seguem à venda na plataforma Sympla e, no sábado e domingo, também nas bilheterias do autódromo, sendo sujeita à disponibilidade.

Os candidatos ao título Sprint

Categoria A

1º – Rafael Reis, 393 pontos

2º – Juninho Berlanda, 378

3º – Ernani Kuhn, 354

4º – Pablo Alves, 325

5º – Arthur Scherer, 308

6º – Pedro Bürger, 272

7º – Guilherme Sirtoli, 267

8º – Rodrigo Elger, 232

9º – Luti Soares, 227

10º – Thiago Tambasco, 208

11º – Enzo Gianfratti/Marcus Índio, 207

12º – Bernardo Cardoso, 192

13º – Fabiano Cardoso, 152

14º – Junior Niju, 144

Categoria B

1º – Daniel Nino, 458 pontos

2º – João Cardoso, 454

3º – Augusto Sangalli, 350

4º – José Neto, 308

5º – Victor Manzini, 298

Categoria Rookie B

1º – Augusto Sangalli, 421 pontos

2º – José Neto, 418

3º – Victor Manzini, 392

4º – Guilherme de Bellis, 195

Categoria Sênior A

1º – Rogério Santos, 273 pontos

2º – Beto Pontes, 270

3º – Roger Sandoval, 124

Programação em Goiânia

Sexta-feira, 22 de novembro

08:20 – Stock Car Pro Series – Shakedown Volta Rápida

08:40 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

09:20 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10:05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

10:55 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

11:35 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

13:20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

14:10 – Turismo Nacional – Treino Livre 3

15:00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

16:20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

16:50 – Turismo Nacional – Classificação

Sábado, 23 de novembro

08:35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

09:30 – Stock Car Pro Series – Classificação

10:40 – Turismo Nacional – Corrida 1 (15 minutos + 1 volta)

11:05 – Turismo Nacional – Corrida 2 (15 minutos + 1 volta)

12:10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

13:00 – Visitação aos Boxes

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

15:50 – Turismo Nacional – Corrida 3 (15 minutos + 1 volta)

16:15 – Turismo Nacional – Corrida 4 (15 minutos + 1 volta)

Domingo, 24 de novembro

08:25 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

09:40 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

10:20 – Visitação aos Boxes

12:15 – Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

14:00 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)