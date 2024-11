Copa Museu Pelé chega à final na Vila Belmiro nesta quinta-feira (28)

A Vila Belmiro será palco, nesta quinta-feira (28), a partir das 8h, das partidas decisivas da Copa Museu Pelé de Futebol. Este evento é fruto de uma colaboração entre a Prefeitura de Santos e o Santos Futebol Clube, em comemoração aos dez anos do museu dedicado ao lendário jogador Pelé.

Na categoria feminina, as estudantes das Unidades Municipais de Ensino (UMEs) José Carlos de Azevedo Júnior e Avelino da Paz Vieira disputarão o título. Já na competição masculina, a decisão ficará entre as escolas municipais Judoca Ricardo Sampaio e 28 de Fevereiro. As equipes vencedoras serão agraciadas com troféus, enquanto todos os participantes receberão medalhas.

O público interessado em prestigiar o evento terá acesso gratuito ao estádio, através do portão 25, localizado na Rua Princesa Isabel. Durante os jogos, as mascotes Baleinha e Baleião garantirão a animação dos presentes.

Iniciado em agosto, o torneio contou com a participação de 320 alunos da rede municipal de ensino, com idades entre 12 e 14 anos. Foram formadas dez equipes masculinas e seis femininas, que competiram desde a fase inicial no Centro de Treinamento Rei Pelé.

Esta competição está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17 das Nações Unidas, que trata sobre Parcerias e Meios de Implementação. Para mais informações sobre os demais objetivos da ONU, consulte a lista completa.