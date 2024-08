Copa Bandoleros de Kart tem recorde e emoção no Kartódromo da Granja Viana

A quinta etapa da Copa Bandoleros de Kart, realizada neste sábado, 3 de agosto, no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP), estabeleceu um novo recorde de participantes, com um alto nível técnico de disputa. A vitória ficou com Edvaldo Macedo, seguido por Matheus Mattedi, Alexandre Nascimento, Vini Soares e Fábio Santilli.

Ivan Luis

Os pilotos enfrentaram um traçado desafiador que exigiu habilidade e estratégia, resultando em uma corrida emocionante e momentos de pura adrenalina para os espectadores presentes. A competição não apenas destacou o talento dos participantes, mas também reforçou a posição do Kartódromo da Granja Viana como um dos principais locais para eventos de kart no país.

“Tivemos 27 karts no grid. Para uma competição que está em seu segundo ano apenas, é algo muito expressivo; há outras competições de kart que não alcançam essa marca. O mais legal nesse processo, que tem sido marcante, é o envolvimento das famílias; inclusive tivemos uma pista correndo e foi muito legal. É isso que queremos: uma competição, mas principalmente que seja um evento para todos”, disse Alan Johnny, promotor da Copa Bandoleros de Kart.

A próxima etapa do campeonato será dia 8 de setembro, no mesmo local. A Copa Bandoleros de Kart conta com o apoio de Sparco, BraClean e Gass Amortecedores.