COOP realiza avaliação gratuita de nicotina e descontos para teste de PSA

Como forma de colaborar com a saúde e o bem-estar de seus cooperados e clientes, a Coop realiza neste mês de dezembro, em duas drogarias de Santo André, o teste de PSA (exame sanguíneo para rastreamento precoce do câncer de próstata) com desconto especial.

No mesmo período, também será realizada avaliação totalmente gratuita de nicotina. Nesse serviço, o profissional avalia o estado geral de saúde do paciente e o nível de dependência de nicotina por meio de um questionário aplicado durante a consulta farmacêutica. Ele coleta e registra informações como problemas médicos e tratamentos em curso, exames clínicos, prescrições médicas, fatores desencadeantes relacionados ao tabagismo, como estresse, insatisfação pessoal, ansiedade, depressão, entre outros e aspectos do hábito de fumar, como horários e quantidade de cigarros por dia.

Os atendimentos farmacêuticos são realizados no espaço NeoCare, localizado nas drogarias Coop Bandeiras (Avenida Dom Pedro II, 217) e Coop Portugal (Avenida Portugal, 865), ambas em Santo André.

Para realizar os serviços, é necessário fazer previamente o agendamento pelo WhatsApp (11) 95306-3895 (unidade Bandeiras) ou (11) 94486-3442 (unidade Portugal).