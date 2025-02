COOP participa da campanha Marcas Campeãs 2025

A rede de varejo Coop aderiu novamente à campanha promocional Marcas Campeãs, promovida pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) e que visa aumentar as vendas dos supermercadistas do Estado de São Paulo, gerar novos negócios com as maiores indústrias do setor, elevar o faturamento e o ticket médio e fidelizar ainda mais o seu consumidor final.

A ação se estenderá até o dia 6 de abril e envolverá 18 prêmios no valor total de R$ 422 mil, que incluem uma casa, oito motos, um carro, oito smartphones e outros 4 mil prêmios de até R$ 500,00. Os sorteios acontecem sempre no último sábado de cada mês e o maior sorteio ocorrerá no dia 16 de abril.

Para concorrer aos prêmios, os interessados deverão respeitar o período da promoção e seguir o regulamento, disponível no site www.promocaomarcascampeas.com.br. A cada R$ 100,00 em compras realizadas nas unidades de varejo alimentar da Coop, o cupom deverá ser registrado e computado no site da promoção para ter direito a um número da sorte. Caso não alcance o valor mínimo, as compras são cumulativas com cadastro a partir de R$ 10,00.

Fazem parte da campanha várias indústrias parceiras que atuam nos segmentos de mercearia, bazar, congelados, padaria, açougue, bebidas, higiene, beleza e saúde. Na compra de algum dos itens das indústrias envolvidas, o participante ganha números da sorte adicionais.