COOP disponibiliza novo serviço para cooperados e clientes

A área de Produtos Financeiros da Coop fechou recentemente parceria com a Integral Group Solution (IGS) para a comercialização de um novo serviço voltado aos cooperados e clientes. Trata-se da assistência funeral que assegura todos os serviços a preços competitivos e que pode ser renovada após o período contratado.

Há os planos individual e familiar, de 1 a 3 anos, sem carência e limite de idade, que podem ser pagos em 12 parcelas sem juros no Cartão Coop ou em 10 parcelas, também sem juros, nos demais cartões. Para se ter ideia, o valor do plano individual por 12 meses é R$ 107,16, que inclui a cobertura de urna funerária até capela ou sala para o velório, traslado até 100 quilômetros e cremação. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o território nacional.

Segundo detalha a gerente de produtos financeiros da Coop, Alexsandra Amorim, ainda há a possibilidade de aderir o serviço de telemedicina ao plano, garantindo cinco consultas anuais nas mais diversas especialidades médicas.

Auxílio-funeral: por operar no sistema cooperativista, a Coop já oferece aos seus cooperados, desde 1963, o auxílio-funeral no valor de R$ 1 mil, visando ajudar as famílias nas despesas funerárias do titular ou de seus dependentes diretos. Sua operação é diferente comparada à Assistência Funerária oferecida a partir de agora. O valor do benefício não é resgatado na hora, já que depende do cumprimento de certas regras estabelecidas no regulamento. “Seja como for, a adesão de cooperados ao novo serviço de Assistência Funeral Coop não impede de também resgatar o benefício do auxílio”, reforça Alexsandra Amorim.