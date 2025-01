Américo Scucuglia propõe programa de enterro gratuito para famílias carentes

O vereador Américo Scucuglia (PRD) protocolou uma indicação sugerindo estudos para a implementação de um programa de enterro gratuito voltado às famílias de baixa renda do município. A proposta visa garantir uma despedida digna aos entes queridos, aliviando o impacto financeiro para aqueles em situação de vulnerabilidade.

“A criação de um programa de enterro gratuito atenderia a uma necessidade social urgente, promovendo o direito à dignidade, à assistência e ao respeito pelas pessoas em luto, já que muitas famílias carentes enfrentam dificuldades financeiras para arcar com os custos relacionados ao funeral e sepultamento. Essa medida poderia aliviar o peso financeiro em um momento tão delicado”, justificou Américo Scucuglia.

Para o parlamentar, além das questões financeiras, a medida reforça o compromisso do poder público com a população mais vulnerável. “Oferecer essa assistência é um passo importante para a construção de uma cidade mais justa, solidária e humana, onde todos são tratados com respeito, independentemente da sua classe social”, destacou.

Na indicação, o vereador sugere que a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social (Seais) desenvolva parcerias com cemitérios particulares e empresas de serviços funerários para viabilizar o programa. Os critérios de elegibilidade seriam definidos com base na comprovação de renda ou outros parâmetros sociais. “Reafirmo meu compromisso em buscar soluções que melhorem a qualidade de vida das famílias mais vulneráveis de São Caetano do Sul”, concluiu Américo Scucuglia.