Calendário Escolar de 2025 é divulgado pela Secretaria Municipal de Educação de SP

A Secretaria Municipal de Educação anunciou oficialmente o calendário escolar para o ano de 2025, estabelecendo as datas importantes para as instituições da Rede Municipal de Ensino.

O ano letivo terá início no dia 5 de fevereiro e se estenderá até 19 de dezembro. O recesso escolar será dividido em dois períodos: para os alunos, a pausa ocorrerá entre 7 e 18 de julho; já os professores terão seu recesso entre 7 e 16 de julho.

Durante as férias escolares, a Secretaria promoverá o programa “Recreio nas Férias”, destinado a crianças e bebês com idades entre 0 e 14 anos. A edição programada para janeiro ocorrerá de 6 a 24, em 130 polos, oferecendo uma variedade de atividades culturais, esportivas e recreativas, além de passeios. Para as crianças na faixa etária de 4 a 14 anos, o atendimento será das 9h às 16h, incluindo três refeições diárias. Nas creches polos, o horário será das 7h às 17h, com cinco refeições disponíveis.

A versão do programa durante o meio do ano será realizada entre os dias 7 e 18 de julho, com uma interrupção das atividades no dia 9 em razão do feriado. O calendário também abrange datas voltadas à organização interna, planejamento pedagógico, reuniões com as famílias e eventos como o Dia da Família na Escola.

O Dia da Família na Escola está agendado para acontecer em toda a Rede Municipal no dia 2 de agosto nas unidades de Ensino Fundamental e Médio, enquanto nas unidades de Educação Infantil ocorrerá em 9 de agosto. Outros eventos importantes incluem a realização da 21ª Semana de Alfabetização MOVA-SP, programada para o período de 13 a 19 de setembro, e o FliSampa (Festival Literário), que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de agosto.

Além disso, uma data significativa será a aplicação da Prova SP, que está marcada para acontecer entre os dias 20 de outubro e 19 de novembro. O calendário foi estruturado para assegurar uniformidade nas datas e períodos em todas as modalidades de ensino da rede direta e parceira, incluindo diretrizes específicas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio.

Para mais detalhes sobre as orientações do calendário escolar, os interessados podem acessar a Instrução Normativa nº 41, datada de 16 de dezembro de 2024.