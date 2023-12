Coop investe R$ 37 milhões no primeiro empório em Santo André

A rede andreense de supermercados Coop inaugurou nesta quinta-feira (7), em Santo André, o primeiro Coop Empório, uma unidade de 1,5 mil metros quadrados instalada na Avenida Portugal, 777, no Centro, que tem a proposta de oferecer ao consumidor uma experiência de compra diferente da encontrada nas outras lojas da rede. O empreendimento recebeu investimento total de R$ 37 milhões e gerou 400 empregos, entre diretos e indiretos.

”Esse aqui é o primeiro empório da rede. Isso significa que tem um sortimento de maior valor agregado, mais rico em produtos importados e que não são habituais. Além disso, tem uma área de produtos frescos grande. É uma nova tendência do varejo, onde o espaço possui uma quantidade muito maior de serviços e comida pronta”, disse o diretor geral da Coop, Pedro Mattos.

Segundo Mattos, o mix da loja conta com mais de 12 mil itens, que engloba produtos importados e diferenciados, contemplam os setores de hortifrúti, padaria, açougue, frios e queijos, adega, sushi, rotisseria, salgados, pizzaria, cafeteria e cervejas especiais.

O espaço também abriga uma Drogaria Coop, com 5 mil itens. “Apesar de estarmos a 200 metros de outra unidade, optamos por manter o serviço no novo empreendimento, justamente para proporcionar maior conveniência aos nossos cooperados, caso ele esteja fazendo suas compras e precise também de algum medicamento”, explica o diretor do segmento de drogarias da Coop, Gustavo Ramos.

Para o vice-prefeito Luiz Zacarias, que compareceu à cerimônia de inauguração nesta quinta-feira, a escolha da cidade de Santo André pela Coop para iniciar seu novo formato de loja não apenas mostra a força da parceria que a empresa tem com o município, mas também reafirma o crescimento notório da cidade, que vem sendo perceptível nos últimos anos.

“Hoje, Santo André é uma cidade acessível, acolhedora. E isso é fruto de um trabalho muito grande da nossa gestão, realizando ações que facilitam o contato entre a gestão pública e os investidores, abrindo portas, dando condições para que as empresas comecem a funcionar de forma mais rápida e com respeito. Porque, quando uma empresa vem para cá, além de gerar emprego, ela traz receita e investimento”, disse Zacarias.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, reforçou que os investimentos na cidade são frutos dos três pilares da política de desenvolvimento econômico adotada no município: melhoria do ambiente de negócios, melhoria da competitividade das empresas e a qualificação profissional, além de cultura empreendedora.

“Por isso podemos estar hoje celebrando mais um investimento da Coop na nossa cidade, praticamente duas semanas depois de inaugurar sua 13ª unidade no município. É um novo modelo de loja, com alimentos selecionados, diferenciados, com espaço de convivência. Realmente a Coop subiu a régua nesse novo equipamento que está aliado com o que há de mais moderno no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Só posso acrescentar que fica a alegria de ver a cidade crescendo, pujante e no caminho certo”, disse Evandro Banzato.

A Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 24 no ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, um empório em Santo André (Coop Empório), uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.