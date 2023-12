COOP é a patrocinadora máster do Natal Solidário de Santo André

A Coop acaba de fechar parceria com a Prefeitura Municipal de Santo André e será a patrocinadora máster do Natal Solidário 2023, que tem início nesta sexta-feira (1º de dezembro), a partir das 19 horas.

Com o tema Santo André e a Terra Encantada de Natal, a programação inclui atrações como o Paço Encantado, com roda gigante, carrossel tematizado, árvore de Natal, um Ursolino de 10 metros e a Fábrica do Papai Noel. O público também poderá aproveitar a Feira do Natal Solidário entre os dias 8 e 10 de dezembro, com shows de Toni Garrido, KLB e Rodrigo Teaser – cover de Michael Jackson e outras ações espalhadas pela cidade.

Além das atrações já mencionadas, o evento também contará com arrecadação de alimentos e brinquedos para serem doados a aproximadamente 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade da região, por meio das 123 entidades assistenciais cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade.

“A solidariedade permeia todos os eventos que a gente faz. Essas ações incentivam as pessoas a doarem e ajudarem quem mais precisa, efetivamente transformando a vida de famílias. Isso faz com que nossos eventos tenham não só uma estrutura legal, presença de público, mas também alma e coração. Não fazemos o evento só por fazer. Tem todo um propósito, um conceito”, ressalta o prefeito Paulo Serra. “Por ter um apelo solidário, a Coop não poderia ficar de fora deste grandioso evento, já que a nossa cooperativa segue à risca os princípios cooperativistas que inclui a ajuda às comunidades onde possuímos unidades de negócio. Associar a marca Coop a esta importante iniciativa da Prefeitura Municipal de Santo André engrandece ainda mais a nossa força de poder ajudar as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, principalmente nesta época de Natal”, destaca a gerente de Marketing, Luciana Silveira Samadello