Convênios com Governo Federal vão destinar quase R$ 3,4 milhões para a GCM de Diadema

Visando sempre a melhoria da segurança pública da cidade, a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, firmou com Ministério da Justiça e Segurança Pública convênios que resultarão em novos investimentos junto à Guarda Civil Municipal (GCM). Para isso, o Governo Federal já liberou a aquisição de viaturas e outros bens que somam R$ 1.447.695,40.

Com a parceria celebrada com a União, a Patrulha Maria da Penha de Diadema vai receber R$ 468.727,66. Outros serviços a serem beneficiados estão no campo da segurança escolar (Ronda Escolar e Observatório Municipal de Segurança Escolar) e ganharão investimento de R$ 978.967,74. A terceira proposta de convênio, no valor de R$ 1.923.549,86, é destinada à aquisição de viaturas (Base Móvel) e equipamentos específicos para uso da GCM. A referida proposta está em fase de aprovação devido a prorrogação do prazo do Edital.

“É muito importante para o nosso município poder voltar a contar com a parceria e o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública em prol da segurança da população”, destaca o secretário adjunto de Segurança Cidadã, Antônio Fonseca.

Patrulha Maria da Penha e a Ronda Escolar

Os dois primeiros convênios já assinados e publicados vão beneficiar a Patrulha Maria da Penha e o Sistema de Segurança Escolar da Prefeitura (Ronda Escolar e do Observatório Municipal de Segurança Escolar).

A verba de R$ 468.727,66 destinada à Patrulha Maria da Penha será aplicada na aquisição de duas viaturas caracterizadas tipo SUV, seis kits de armas (dispositivo elétrico de incapacitação neuromuscular) e dois microcomputadores. Nesse caso, o valor da contrapartida municipal é de R$ 10.519,73.

Já os recursos que servirão à segurança escolar no valor de R$ 978.967,74 visam a compra de seis viaturas operacionais para ampliação das rondas escolares, seis projetores multimídia para subsidiar as reuniões do Observatório Municipal de Segurança e quatro microcomputadores. A contrapartida da Prefeitura será de R$ 47.094,86. Ambos convênios já foram publicados em Diário Oficial e estão em fase de licitação.

GCM vai adquirir mais 4 viaturas e equipamentos

O terceiro convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública ainda está em fase de assinatura para posterior publicação no Diário Oficial. Mas segundo a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio dele serão destinados à GCM de Diadema um total de R$ 1.923.549,86.

Com esse volume de investimento, a Prefeitura vai adquirir quatro viaturas de policiamento preventivo comunitário, adaptadas para Base Comunitária Móvel, 90 coletes balísticos e oito microcomputadores. Nesse convênio, a contrapartida municipal será de R$ 19.946,02.