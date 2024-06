Construindo o futuro: Câmara de São Caetano homenageia Clube de Desbravadores 28 de Julho

A Câmara Municipal realizou sessão solene na tarde de sábado (15/6) em homenagem ao Clube de Desbravadores 28 de Julho da Igreja Adventista do 7º Dia de São Caetano do Sul. O público, que lotou as dependências do Plenário dos Autonomistas, pôde contemplar o trabalho da entidade na formação espiritual e profissional de jovens, capacitando-os a serem líderes cristãos comprometidos com o bem-estar da comunidade e a enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

O presidente da Câmara, professor Pio Mielo (PSD), destacou em seu discurso de abertura o momento histórico da solenidade, pois foi a primeira a ser realizada num sábado à tarde. “Entra para a história da Casa, pois mostra o compromisso do Legislativo com os valores, tradições e preceitos dos homenageados”, disse. “Na condição de educador, enalteço o trabalho pedagógico e social da Igreja Adventista, valorizando a família para construção do caráter e saber das crianças”, acrescentou Pio Mielo.

Ivica Sacek, ex-diretor do Clube de Desbravadores, relembrou sua trajetória dentro da entidade. “Dos 60 anos da instituição, estive por uma década à frente da direção e tive o privilégio de unir diversos jovens para o bem comum, com a troca de experiências, respeitando os valores, tradições e assim formando líderes para que tenham sucesso em suas vidas profissionais”, discorreu. “Sou muito grato às famílias e aos Desbravadores por tudo que proporcionaram na minha vida”, finalizou Ivica Sacek .

Em nome dos homenageados, Rafael Reis, pastor titular da Igreja Adventista Central de São Caetano do Sul, agradeceu à Câmara Municipal pela honraria. “Todos aqui representam o futuro da cidade”, afirmou. “Somos abençoados com a oportunidade de realizar um trabalho para que os jovens realizem seus sonhos e não iremos nos furtar dessa missão”, destacou Rafael Reis, que encerrou sua fala com uma oração.

Representando o prefeito José Auricchio Júnior (PSD), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) destacou que o futuro da cidade passa pelos jovens. “Sabemos que vocês irão construir o futuro da cidade, através dos ensinamentos que vêm sendo transmitidos, através da fé e com a união da comunidade para formação de seres humanos melhores”, enfatizou Seraphim.

Durante a solenidade, o Poder Legislativo realizou a entrega de placas e certificados em homenagem aos Desbravadores e Aventureiros.

Homenageados:

Gustavo de Oliveira Carneiro (diretor do Clube de Desbravadores 28 de Julho)

Pastor Rafael Reis (pastor titular da Igreja Adventista Central de São Caetano do Sul)

Alessandra Fajardo (diretora do Colégio Adventista de São Caetano do Sul)

Rodnei Neves (diretor do Clube de Aventureiros Água Viva)