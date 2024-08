Construção da Praça Esportiva do Somma entra na fase final

As obras da Praça Esportiva do Somma, em Ouro Fino Paulista, já estão em fase de conclusão de obras. Sendo a maior Praça Esportiva da Estância, a unidade segue os moldes das demais, com quadra para a prática de basquete 3×3 – modalidade pela segunda vez inserida nas Olimpíadas, e quadra de futebol society.

Buscando a preservação, melhoria e recuperação da qualidade de vida do meio ambiente e seu entorno urbano, o projeto conta também com pomar composto por 80 árvores frutíferas e um playground para as crianças.

No total, Ribeirão Pires contará com seis praças esportivas em diferentes regiões da cidade. Já foram contemplados com novas Praças Esportivas o Jardim Luzo; Jardim Caçula – Wilson Silvestre de Almeida e Quarta Divisão – Ilson Galvão de Farias. Estão em andamento as obras para implantação de Praças Esportivas do Santa Luzia e do Vila Monteiro.