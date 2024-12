Construção civil: número de vagas de emprego para o setor cresce 30% nos PATs

Você sabia que nesta semana são celebrados os dias do Engenheiro (11), do Pedreiro (13) e do Arquiteto (15)? Segundo o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), a construção civil paulista representa 27,6% do segmento no Brasil, que equivale a 4% do PIB nacional.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), destaca o crescimento de 30% no número de vagas de emprego oferecidas no setor entre janeiro e novembro de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Atualmente, os PATs disponibilizam 1.234 oportunidades de trabalho em todo o estado para quem deseja atuar neste setor. Os principais cargos disponíveis são: servente de obras (440 vagas), pedreiro (349 vagas), carpinteiro (180 vagas), pintor de obras (49 vagas) e eletricista de instalações (41 vagas).

“O crescimento no número de vagas no segmento da construção civil evidencia o impacto positivo das políticas públicas voltadas para a geração de empregos e desenvolvimento econômico. Nosso objetivo é continuar apoiando os trabalhadores e conectando-os às demandas do mercado”, explica Mariana Rodrigues, coordenadora de operações da SDE.

Saiba como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No estado de São Paulo, há mais de 200 unidades. Os endereços podem ser consultados em https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats.

Para além das vagas de empregos e da atualização de cadastro de emprego, as unidades dos PAT oferecem outros serviços para a população, como: Habilitação ao Seguro-Desemprego; Orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital; Orientação sobre os cursos de qualificação profissional gratuita do Qualifica SP, programa da SDE.

Os serviços do programa também incluem os atendimentos para empresas e/ou empregadores que estão em busca de novos funcionários, com serviços disponibilizados sem custo, como a intermediação do processo seletivo dos candidatos.