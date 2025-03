Consórcio ABC afina demandas da região ao Estado em reunião no Palácio dos Bandeirantes

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC se reuniu na manhã desta terça-feira (18/3) com representante da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais para tratar de demandas dos municípios da região.

Em agenda na sede da pasta estadual, no Palácio dos Bandeirantes, Zona Sul da Capital, o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, foi recebido por Hideo Dendini, assessor do chefe da pasta estadual, Gilberto Kassab.

Em 2023, Dendini foi responsável por realizar um levantamento junto ao Consórcio ABC sobre os principais pleitos das cidades da região ao Governo do Estado, incluindo a ajuda para o custeio e para obras nos serviços municipais de saúde e educação, para regularização fundiária, para intervenções em vias como pavimentação e recapeamento, além da implementação da Linha 20 – Rosa do Metrô, ligando o Grande ABC à Capital.

A reunião foi articulada pelo assessor técnico da Secretária Executiva do Consórcio ABC, Gilmar Viana. O próximo passo é alinhar com as gestões municipais atuais as novas demandas que serão apresentadas ao Estado, explicou o secretário-executivo do órgão intermunicipal.

“Agora nossa missão é reunir os principais pleitos dos prefeitos que tomaram posse no início deste ano e trabalhar com o Governo do Estado como tirá-las do papel”, afirmou Aroaldo da Silva.