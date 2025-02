Fundo Social de São Bernardo alinha novos projetos sociais em encontro no Palácio dos Bandeirantes

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, Zana Lima, esteve nesta sexta-feira (21/02) no Palácio dos Bandeirantes, na Capital, para uma reunião de trabalho com a primeira-dama e dirigente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas. O encontro teve como foco o fortalecimento das iniciativas voltadas ao desenvolvimento social no município.

Segundo a presidente do Fundo Social de São Bernardo, a agenda conjunta teve como pauta prioritária o fortalecimento e a troca de experiências para ampliar o diálogo entre o município e o governo estadual, criando condições para a implementação de estratégias eficazes no enfrentamento dos desafios sociais e na promoção do bem-estar da população.

“Além de reafirmarmos o nosso compromisso em trabalharmos juntas em prol da população de São Bernardo, saímos do encontro com novas ideias e uma motivação ainda maior para tornar nossa cidade cada vez mais acolhedora”, destacou Zana Lima.

O sentimento foi compartilhado pela primeira-dama do Estado. “Garantir mais acesso a oportunidades, capacitação e suporte para quem mais precisa é um compromisso do Fundo Social de São Paulo. Estamos preparados para fortalecer a implementação de políticas públicas nos municípios e levar mais desenvolvimento social às comunidades”.

Durante o encontro, foram abordados os programas estaduais acessíveis ao município, incluindo as Escolas de Qualificação Profissional, além da Praça da Cidadania, que está com obras em ritmo acelerado na cidade. O equipamento está sendo erguido no bairro Planalto, em local de fácil acesso, com frente para a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, e a poucos quarteirões do Jardim Calux.

O espaço contará com duas piscinas climatizadas (uma para adultos e uma para crianças), quadra de futebol society, quadra poliesportiva, dois campos de futebol oficiais em grama sintética, vestiários, academia ao ar livre, playground, pista de skate, pista de caminhada, arena ao ar livre e área de jogos. O espaço também abrigará duas salas multiuso, sala de administração, copa e lavanderia, depósito e almoxarifado e sanitários.

Além disso, uma escola de qualificação profissional ofertará salas de gastronomia, beleza e bem-estar, esterilização, moda e arte e de informática para a realização de cursos profissionalizantes. A expectativa é a de que o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo seja um parceiro do espaço, garantindo assim, a indicação de moradores em vulnerabilidade social para capacitação profissional.

A reunião, que contou ainda com a participação da secretária do conselho deliberativo do Fundo Social local, Suzana Dechechi de Oliveira, reafirmou o compromisso da instituição de São Bernardo na ampliação de suas atividades na cidade, sempre fomentando a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

AVIVA SBC

Na oportunidade, a primeira-dama de São Bernardo oficializou ainda convite à primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, para que ela participe do primeiro AVIVA SBC, no dia 1º de março, às 16h. O evento, apoiado pelo Fundo Social de São Bernardo, será realizado no Paço Municipal e contará com a participação do pastor e cantor, Fernandinho. Na oportunidade, o Fundo promoverá a arrecadação de alimentos não perecíveis para destinar às famílias em vulnerabilidade social.