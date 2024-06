Consolare realiza chamamento público para atualização cadastral no Cemitério da Consolação

A Consolare, empresa responsável pela administração de sete necrópoles em São Paulo, abriu mais um chamamento para que as famílias titulares de jazigos no Cemitério da Consolação realizem a atualização cadastral na unidade. Com cerca de 6.700 túmulos e jazigos, apenas cerca de mil deles estão com os dados atualizados. A atualização é fundamental para manter registros corretos e assegurar a preservação e segurança do local.

Em conformidade com o Decreto 59.196 da cidade de São Paulo, a Consolare tem implementado diversas estratégias para identificar as famílias responsáveis pelos espaços. Entre essas medidas, estão a publicação de editais e o envio de notificações por carta registrada, conforme estipulado no decreto. Adicionalmente, têm sido feitas divulgações nas redes sociais.

“Estamos empenhados em realizar um trabalho contínuo de reformas e zeladoria nos cemitérios, para que os visitantes encontrem um espaço confortável. No entanto, a manutenção dos jazigos é uma responsabilidade das famílias. Quando identificamos um jazigo em estado de abandono e não conseguimos contato, o responsável corre o risco de perder a posse do espaço, por isso, é imprescindível que os titulares atualizem seus dados”, afirma Marcelo Monteiro, Gerente de Operações da Consolare.

Considerado um Museu a céu aberto, o Cemitério da Consolação recebe mensalmente cerca de 500 visitantes por mês em visitas mediadas promovidas gratuitamente pela concessionária, o que torna ainda mais importante a necessidade de manutenção dos jazigos pelos proprietários.

Para facilitar o processo, a concessionária disponibiliza um procedimento simples de recadastramento. Os titulares responsáveis podem fazer a atualização presencialmente na administração da necrópole.

Museu a céu aberto

Fundado em 1858, o Cemitério da Consolação é um patrimônio tombado e importante marco histórico e cultural da cidade de São Paulo. Mais do que um local de repouso, ele é um museu a céu aberto, repleto de histórias cativantes e figuras notáveis que ajudam a contar a história da cidade. A riqueza arquitetônica e escultórica dos túmulos e mausoléus, muitas vezes assinados por artistas renomados, faz do Cemitério da Consolação um destino cultural relevante para os visitantes interessados na herança histórica e artística de São Paulo.

Serviço

Para mais informações consulte:

Site: Link

Telefone: 0800 0800 190

Atendimento presencial de segunda a sexta das 7h às 17h.

Endereço: Rua da Consolação, 1660 – Consolação, São Paulo – SP