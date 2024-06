Conservatório de Tatuí recebe Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo

O Conservatório de Tatuí – uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, recebe a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo para um concerto gratuito na Capital da Música. A apresentação, que celebra os 70 anos do Conservatório, será no dia 8 de junho, às 18h, no Teatro Procópio Ferreira, espaço cultural pertencente à instituição. Os ingressos devem ser retirados pela plataforma INTI.

A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo integra o corpo artístico do Theatro Municipal de São Paulo, também gerido pela Sustenidos. A história do grupo se mistura com a da música orquestral da capital paulista, com participações memoráveis em eventos como a primeira Temporada Lírica Autônoma de São Paulo, a inauguração do Estádio do Pacaembu em 1940, a reabertura do Theatro Municipal em 1955, e a apresentação nos Jogos Pan-Americanos de 1963, realizados em São Paulo. Ao longo dos anos, estiveram à frente da orquestra os maestros Arturo de Angelis, Zacharias Autuori, Edoardo Guarnieri, Lion Kaniefsky, Souza Lima, Eleazar de Carvalho, Isaac Karabtchevsky, José Maria Florêncio, Ira Levin, Armando Belardi e John Neschling. Atualmente, o grupo é regido pelo maestro Roberto Minczuk.

No concerto, que integra a programação cultural do Conservatório de Tatuí do mês de junho, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo vai executar a obra ‘A Sagração da Primavera’, que é considerado um dos trabalhos mais revolucionários do século 20 de Igor Stravinsky (1882-1971). Originalmente composta como um ballet em duas partes e coreografado por Vaslav Nijinsky, a peça foi descrita pelo próprio autor como “uma obra musical coreografada, representando a Rússia pagã que é unificada por uma ideia única: o mistério e a grandeza do surgimento do poder criativo da Primavera”. O grupo também trará para sua apresentação na Capital da Música, a tradicional ‘Sinfonia nº 7’, de Ludwig Van Beethoven.

Outros destaques da agenda de junho do Conservatório de Tatuí, que antecedem a apresentação da Orquestra, são o concerto da ‘Jazz Combo do Conservatório de Tatuí & Rafael Abdalla’, no dia 4, às 20h, no Teatro Procópio Ferreira; no dia seguinte, 5, às 20h30, também no Teatro Procópio Ferreira, a Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí recebe os convidados Viktor Uzur, Maria Fernanda Krug e Renato Bandel, para um concerto gratuito. Na ocasião, estudantes do grupo terão a experiência de tocar ao lado de renomados artistas. E no dia 7, às 20h, o Coro do Conservatório de Tatuí realiza concerto gratuito ao lado do Regente convidado Paulo Moura, no Teatro Procópio Ferreira.

Vale destacar que todas as apresentações são gratuitas e os ingressos devem ser retirados pela INTI. Confira todos os detalhes das ações e a atualização de toda a programação do Conservatório de Tatuí na Agenda Cultural da instituição.

SERVIÇO:

Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo

Regência: Roberto Minczuk

Data: Dia 8 de junho

Horário: 18h

Local: Teatro Procópio Ferreira

Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP

Entrada gratuita