Conselho Superior da ACSP celebra sucesso do 5ª “Liberdade para Empreender”

O Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), órgão consultivo que reúne líderes empresariais, ex-presidentes e membros de destaque da entidade representado por seu Coordenador Geral, Rogério Pinto Coelho Amato, cumprimentou Ana Claudia Badra Cotait, presidente do CMEC – Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, pelo sucesso da 5ª edição do Liberdade para Empreender, maior evento de empreendedorismo feminino do país, criado para capacitar e fortalecer a representatividade da mulher no mundo dos negócios.

Órgão da CACB – Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e da FACESP – Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, o CMEC reuniu mais de 2.100 empreendedoras de várias regiões no fórum que aconteceu no dia 2 de dezembro em São Paulo, onde as inscritas participaram de palestras, oficinas e atividades que geraram muitas experiências e aprendizado.

Com uma programação inspiradora, o encontro abordou temas como gestão, inovação, inclusão, sustentabilidade e autoestima, proporcionando um ambiente dinâmico para reflexões sobre os desafios e oportunidades para as mulheres que empreendem no país, fortalecendo o networking e desenvolvimento de novos negócios.

“O reconhecimento do Conselho Superior da ACSP pelo resultado do 5º Liberdade para Empreender mostra que estamos no caminho certo e fortalece o poder transformador do CMEC auxiliando, oferecendo ferramentas, conhecimento e inspiração para que milhares de empreendedoras continuem protagonizando mudanças econômicas e sociais significativas ao criar novos empregos e transformar a realidade de muitas pessoas com seus negócios”, acrescenta Ana Claudia Badra Cotait.

Segundo a presidente do CMEC, o evento foi um marco na valorização do papel das mulheres no mundo dos negócios, reforçando a posição do CMEC e da ACSP como agentes de transformação, comprometidos em capacitar as empreendedoras para fomentar o crescimento do ecossistema empresarial brasileiro.

CONSELHO SUPERIOR DA ACSP

O Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), órgão consultivo e deliberativo, reúne líderes empresariais, ex-presidentes e membros de destaque da entidade com o objetivo de orientar as atividades estratégicas da Associação para garantir que suas ações estejam alinhadas com os interesses dos associados e com o desenvolvimento do ambiente de negócios em São Paulo e no Brasil.

Atualmente o Conselho Superior é composto por Roberto Mateus Ordine, Alencar Burti, Alfredo Cotait Neto, Arab Chefic Zakka, Cláudio Afif Domingos, Eduardo Ferreira Lafraia, Edy Luiz Kogut, Elvio Aliprandi, Guilherme Afif Domingos, Ives Grandra da Silva Martins, Lincoln da Cunha Pereira Filho, Luiz Carlos Boscolo, Luiz Gonzaga Bertelli, Luiz Roberto Gonçalves, Mário Jorge Germanos, Nilton Molina, Paulo Salim Maluf, Renato Abucham e Valmir Madázio.