Conselho de Juventude toma posse em Mauá nesta quarta-feira (24)

Os 22 titulares e 11 suplentes que integram o Conselho Municipal de Juventude tomam posse nesta quarta-feira (24), no auditório da Prefeitura de Mauá. A eleição dos conselheiros foi realizada durante a segunda fase da 5ª Conferência Municipal de Juventude, em outubro, para o biênio 2024/2025.

A posse representa a retomada do Conselho que tem caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador. É um órgão de assessoria, planejamento e consultoria com o objetivo de promover a integração e a participação dos jovens de Mauá no processo social, econômico, político e cultural da cidade.

Com isso, os conselheiros e conselheiras podem propor leis e políticas de proteção e assistência aos jovens, de forma a garantir direitos e acesso a políticas sociais básicas, como saúde, educação, trabalho, cultura, esporte, lazer e outras. Exemplo disso é a realização de cursos profissionalizantes e de atividades culturais para este público.

Para potencializar estas ações, o Conselho tem representantes do poder público por meio das secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação, Cultura, Esportes e Lazer e Trabalho, Renda e Empreendedorismo, da Câmara Municipal, além da sociedade civil.

Confira os nomes do s titulares que integram o Conselho Municipal de Juventude de Mauá:

Jonathan Teixeira Costa

Yandra Fernanda de Lima Crispim

Evelyn de Almeida Pessoa Pereira

Gabriela Fernandes das Neves

Carlos Educardo Souza Santos

Bianca de Oliveira Santos

Camila Martins Caporal

Lucy Lygiah Ricardha Hellena Khadija de Souza Lima Heleno

Guilherme Pereira

Raul Bittencourt

Júlia Guimarães

Thales Castro

Maria Guerra

Matheus Cuer

LucasVinícius Alves

Ailson Fortini

Elisama Silva

Eric Calixto

Wilker Silva

Nayara Lomba

William Polaria

Higor Silva