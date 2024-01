Conseg leva moradores para conhecer o Centro de Monitoramento de Diadema

Preocupadas com questões pertinentes à segurança pública, 12 moradoras da região central de Diadema visitaram nesta terça, 30/1, o Centro Integrado de Monitoramento, da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. O grupo foi organizado pela direção do “Conseg Centro Diadema”.

O Centro Integrado de Monitoramento funciona 24 horas e está sob a responsabilidade da Guarda Civil Municipal (GCM). Durante a visita, a comitiva do Conseg foi atendida pela GCM Adriana, coordenadora da equipe de plantão.

Quase todas as moradoras visitantes entraram na sala de videomonitoramento da Prefeitura pela primeira vez. Esse é o caso de Maria Alice e Terezinha Alves, que avaliaram a experiência como “surpreendente e informativa”.

“Eu achava que esses totens serviam apenas para multar os carros. Mas agora que fiquei sabendo que não tem essa finalidade, vou poder informar também outras pessoas, corretamente”, disse Terezinha Alves.

De acordo com a GCM Adriana, muita gente tem a mesma dúvida da dona Terezinha quanto a função dos totens. “Eles são torres de vigilância que têm um conjunto de câmeras que exibem e gravam o que acontece no entorno dele, mas não servem para multar ninguém no trânsito”, esclareceu. “Pelo contrário, nossas filmagens já flagraram dois atropelamentos no Jardim Marilene e contribuíram para orientar mudanças no viário para evitar novos acidentes naquele local”, explicou a GCM Adriana.

Residente na cidade há 15 anos, Maria Alice gostou de ter conhecido de perto o Serviço de Monitoramento. “Achei muito importante essa visita porque a gente passa a ter uma noção real dos investimentos da Prefeitura na área da segurança. Com isso, eu passo a conhecer e fico mais esclarecida e consigo me tornar uma multiplicadora dessas novidades”, avaliou Maria Alice.

Segundo Cristina, secretária do Conseg Diadema Centro, o órgão promove visitas mensais ao Centro Integrado de Monitoramento da GCM. “Nosso objetivo é sempre o de discutir e melhorar a segurança pública da cidade, promovendo a participação efetiva e consciente da população nesse sentido”, resumiu Cristina.

As reuniões do Conseg Diadema Centro acontecem sempre nas segundas terças-feiras do mês, às 19 horas, na Câmara Municipal. “Excepcionalmente, devido ao Carnaval, nosso encontro de fevereiro vai acontecer no dia 20”, orientou Cristina.

As visitações mensais organizadas pelo Conseg Diadema Centro contam com o apoio da Fundação Florestan Fernandes que cede uma van para transporte do grupo.

O sistema de totens adquirido pela Prefeitura de Diadema foi implantado pela empresa Helper Tecnologia. O mesmo modelo tem sido adotado por outras cidades como Cotia, na Grande São Paulo, e São Vicente, no litoral, entre outras.

Na semana passada, representantes da cidade de Niterói (RJ) também visitaram o Centro Integrado de Monitoramento de Diadema interessados em avaliar a eficiência do sistema de totens.

Serviço

“Visitas ao Centro Integrado de Monitoramento de Diadema”

Local recebe grupos organizados, desde que previamente agendados

Informações: 4044-0230 (horário comercial)