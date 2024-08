Conheça Sabrina Custódia, representante de SP no ciclismo nas Paralimpíadas

A vida da atleta Sabrina Custódia, 43 anos, foi de muitas mudanças. Ela levou um choque com um fio de alta tensão aos 18 anos, que resultou na amputação das duas mãos, do pé direito e dos dedos do pé esquerdo. Após a reabilitação, ela foi apresentada ao mundo dos paradesportos, mais especificamente ao atletismo e ao ciclismo, suas especialidades. Hoje, ela é um dos 91 atletas formados pelo Time SP a representarem o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

O primeiro esporte que Sabrina praticou profissionalmente foi a natação e posteriormente o atletismo. Foram nove anos e alguns recordes quebrados. Porém, sem encontrar destaque internacionalmente, Sabrina foi apresentada ao ciclismo, onde encontrou mais prestígio. “Eu vim para o ciclismo e acabei me dando muito bem. Já fui vice-campeã mundial e foi só melhorando. Hoje estou realizando um sonho indo para Paris”, conta.

Sabrina conquistou ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. Ela também havia sido vice-campeã mundial em 2022 na prova de pista 500 metros. “Eu não conhecia o esporte adaptado. Depois do acidente eu conheci. Vi que era possível ter uma vida normal e poder correr normalmente com próteses”.

Sabrina Custódia na pista do Centro de Treinamento Paralímpico – Reprodução/Agência SP

Mais do que um hábito saudável, o esporte mudou o estilo de vida de Sabrina: “Depois que eu entrei no esporte, comecei a ser uma pessoa independente. Foi uma inspiração para eu seguir em frente. Acredito que foi o esporte que me deu mobilidade e mentalidade de aprender as coisas. Fui fundamental para a minha recuperação e para eu ser o que sou hoje”.

Time SP nas Paralimpíadas

A classificação para as principais competições de paraciclismo depende da posição do atleta em um ranking, não por marcas. Por isso, é importante que ele esteja sempre competindo e pontuando. “Subimos no ranking conforme as competições que a gente participa. O Time SP me forneceu uma ajuda para ter essa pontuação e competir lá fora”, explica Sabrina.

A participação de Sabrina Custódia nos Jogos Paralímpicos de 2024 vai ser de superação. No início do ano, ela sofreu uma fratura na clavícula, o que a forçou a ficar cerca de cinco meses parada. “Fiquei vários dias treinando no velódromo de Indaiatuba para pegar novamente a força, resistência e explosão da prova. Treinava de manhã, de tarde e às vezes de noite”, conta.

“É o nosso sonho como atleta. Mostrar que estamos preparados e somos fortes. É uma alegria imensa ir para lá e representar o Brasil”, diz Sabrina.