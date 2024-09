Conheça os programas relacionados à saúde mental oferecidos pelo Governo de São Paulo

No Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, o Governo do Estado de São Paulo promove uma série de iniciativas que têm como objetivo chamar a atenção para a importância de discutir questões voltadas a saúde mental.

De acordo com o doutor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Ênio Roberto de Andrade, a campanha do Setembro Amarelo tem um significado especial para os profissionais da área. “É a oportunidade de se conectar com o público, e falar sobre a importância de combater os transtornos mentais que podem ser silenciosos e graves.”

Ele também menciona os desafios enfrentados para se falar sobre saúde mental: “As pessoas têm receio de falar sobre isso porque têm medo de que o outro vai entender eles como uma pessoa louca. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quase metade da população tem ou terá um transtorno psiquiátrico ao longo da vida”, afirma o doutor.

Para estimular a discussão voltada para temas relacionados à saúde mental, diversas iniciativas são promovidas pelo Governo de São Paulo, que oferece suporte e recursos essenciais para a população.

Veja abaixo os programas oferecidos para a população:

Conviva SP

Criado para atuar em prol da convivência, colaboração, segurança escolar, proteção e saúde, o Conviva SP está presente em 5.000 escolas da rede estadual, oferecendo orientação e apoio aos estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade.

O programa também identifica de forma precoce sinais de risco e fornece suporte adequado. Tudo isso faz parte de uma série de medidas que melhoram a convivência e aprimoram o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais humanizado.

Ame sua Mente na Escola

Criado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc), o projeto visa promover a discussão sobre saúde mental por meio de um curso oferecido aos servidores que fazem parte do Quadro de Apoio Escolar (Qae), do Quadro da Secretaria da Educação (QSE) e do Quadro do Magistério (QM), incluindo todos os servidores afastados em Órgão Central.

O objetivo é conscientizar sobre saúde mental e oferecer ferramentas para que os jovens possam lidar melhor com suas emoções e desafios. O curso é gratuito, realizado online e os interessados podem se inscrever através do formulário disponível na página da ação, no menu “Cursos e Formações”, no site da Efape.

Psicólogos nas Escolas

O trabalho dos psicólogos tem como foco as unidades e comunidades escolares, com atuação de 30 horas semanais em conjunto com estudantes e professores. O objetivo é melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e construir ambientes cada vez mais harmônicos e saudáveis.

O programa conta com aproximadamente 600 psicólogos que atuam na rede estadual de ensino. A ação faz parte do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP)

Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental Vila Mariana (Caism)

Referência no atendimento a pessoas com transtornos mentais graves, o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental Vila Mariana (Caism) é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). O programa oferece suporte multidisciplinar que inclui cuidados médicos e terapias psicossociais. O Caism destaca-se por seu modelo de atendimento integral, focado na recuperação e reintegração social dos pacientes.

O atendimento é gratuito e pode ser utilizado mediante encaminhamento prévio de outros serviços, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e outros equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Psiquiatria Dra. Jandira Masur

A unidade é referência em saúde mental nas subespecialidades de psiquiatria geriátrica, transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, psiquiatria da infância e adolescência, transtornos psicóticos e esquizofrenia, e transtornos de humor e ansiedade. Ao longo dos seus quase 15 anos, o AME atendeu cerca de 40 mil pessoas com quadros clínicos moderados e graves.

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Psiquiatria Dra. Jandira Masur é localizado na região da Vila Maria, na Zona Norte da cidade de São Paulo, e atende gratuitamente os pacientes mediante encaminhamento prévio por meio de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Rede de Atenção Psicossocial (Raps).