Conheça índices de candidatos por vaga do Vestibulinho das Etecs

O Ensino Médio integrado ao Técnico (M-Tec) em Desenvolvimento de Sistemas é o mais concorrido no processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2025.

Na Etec de Guarulhos, 998 inscritos disputarão as 40 vagas oferecidas no período da manhã – 24,95 candidatos por vaga. O M-Tec em Desenvolvimento de Sistemas também aparece entre os mais procurados nas Etecs Zona Leste, da Capital (20,86 c/v); Bento Quirino, de Campinas, (17,46 c/v) e Etec de São Paulo (15,43 c/v).

A modalidade integrada inclui ainda entre os maiores índices da candidatos por vaga Administração (Etec de Guarulhos – 22,80 c/v) e Informática para Internet (Etec de Barueri – 18,10 c/v).

Entre os cursos técnicos, Enfermagem, da Etec Carlos de Campos (Capital), obteve a maior demanda, com 6,15 candidatos por vaga no período da manhã, seguido pelos cursos de Canto (6,10 c/v) e Teatro (6,00 c/v), ambos oferecidos pela Etec de Artes (Capital).

No formato de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), a alta procura segue ligada ao eixo de tecnologia. O AMS em Desenvolvimento de Sistemas alcançou 10,98 candidatos por vaga na Etec Zona Leste (Capital), 10,03 c/v na Etec Aristóteles Ferreira (Santos) e 8,2 c/v na Etec Bento Quirino (Campinas).

Já no Ensino Médio com itinerário formativo em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a Etec Lauro Gomes (São Bernardo do Campo) registrou a maior procura, com 7,50, seguida pela Etec Guaracy Silveira (Capital) com 6,53 c/v. Em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, a Etec de Araçatuba obteve 6,30 candidatos por vaga.

Ao todo, mais de 262 mil pessoas se inscreveram para o exame, que será aplicado no próximo domingo (15). A relação de candidatos/vaga, para cada unidade e curso, já pode ser consultada no site vestibulinhoetec.com.br.

Fique atento

A próxima etapa do calendário para o Vestibulinho das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) será a divulgação dos locais de prova, na próxima quarta-feira (11), a partir das 15 horas, com. A informação estará disponível na área do candidato do site vestibulinhoetec.com.br. O exame será aplicado no dia 15 de dezembro, às 13h30.

O processo seletivo oferece vagas para cursos técnicos, Ensino Médio integrado Técnico e Especializações Técnicas em todo o Estado de São Paulo, com ensino público gratuito e de qualidade. A matrícula para os convocados na primeira chamada ocorre em janeiro de 2025.