Conheça as diversas atividades oferecidas pelas Biblioteca de SP e Biblioteca Parque Villa-Lobos

Com o propósito de levar o conceito de biblioteca viva para os visitantes, a Biblioteca de São Paulo (BSP) e a Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) são ambientes em que a leitura se conecta a diferentes formas de entretenimento. A cada mês uma nova programação é disponibilizada ao público, proporcionando momentos de interação e novos conhecimentos de maneira totalmente gratuita. Entre as principais atividades de outubro estão:

Biblioteca de São Paulo (BSP)

Dia da Leitura e Dia das Crianças:

No dia 12 de outubro é comemorado o Dia da Leitura e também o Dia das Crianças. Para celebrar as ocasiões, a Biblioteca de São Paulo promoverá um final de semana repleto de opções para o público infantil. As atividades são presenciais e contam com vagas limitadas, que serão preenchidas por ordem de chegada.

No sábado (12 de outubro), das 16h às 17h, as crianças poderão assistir ao divertido espetáculo “Dom Caixote e o Bode” protagonizado pela Cia Burucutu. O enredo faz uma mistura entre o clássico personagem Dom Quixote e a história de Virgulino Lampião, trazendo um contexto de criatividade e originalidade para a literatura.

Já no dia 13 de agosto, com apoio da Cia Articularte, as crianças poderão participar da Oficina Silhueta de Sombras, que acontece das 11:30h às 12:30h e da atividade Desfábulas Cantadas, das 16h às 17h. Ambas as atividades contam com propostas lúdicas que incentivam os participantes a desenvolver a imaginação e interagir com o universo da arte.

Curso intensivão de leituras da FUVEST:

Com uma carga horária de 15 horas dividida em 5 encontros online, o curso acontece aos sábados e domingos nos dias 13, 19, 20, 26 e 27 de outubro, das 10h às 13h e é ministrado por Naiara Costas dos Santos. Ótima oportunidade para que os estudantes possam se preparar para o maior vestibular do país ampliando seus leques de conhecimento sobre a literatura clássica de maneira lúdica e crítica. A programação e as inscrições podem ser acompanhadas pelo site da biblioteca.

16ª Edição do Viagem Literária | Encontros com escritores:

O programa Viagem Literária está na programação fixa da biblioteca e segue rota em diversas cidades do Estado de São Paulo promovendo encontros únicos entre autores e leitores. No dia 18 de outubro das 10:00h às 11:30h, ele aporta na Biblioteca de São Paulo com a presença do escritor Carlos Eduardo Pereira, que foi um dos finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura em 2018. A participação é livre a partir de 16 anos.

Oficina de Robótica SESI – SP:

Quem gosta de aprender mais sobre novas tecnologias, vai se surpreender com essa oficina! Desenvolvida em parceria com o SESI-SP, a oficina é ministrada por Mary Evangelista Jesus, que te levará para o universo dos robôs com atividades práticas e interativas. Nos dias 9 e 23 de outubro, das 15:00h às 17:00h você terá acesso aos conceitos básicos de design, engenharia e programação de robôs.

Os robôs se tornaram uma ferramenta muito popular e acessível para ensinar participantes de todas as idades e a atividade é ideal para desenvolver habilidades e competências fundamentais para o futuro. Com vagas limitadas e em modelo presencial, é indicada para crianças e jovens entre 8 e 15 anos.

Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)

Dia da Leitura e Dia das Crianças:

No dia 12 de outubro o espaço da biblioteca também será preenchido pelas artes e pela diversão trazidas pela Cia Burucutu e pela Cia Circularte. Entre 11:30h e 12:30h as crianças poderão participar da Oficina Silhueta de Sombras e das 16:00h às 17:00h do Desfábulas Cantadas.

Além disso, os pequenos poderão participar da oficina Criança e Natureza promovida pela Equipe de Educação Ambiental do Parque Villa-Lobos. Essa atividade acontece das 14:00h às 15:30h e tem como propósito promover a interação das crianças com elementos naturais de forma divertida. Com experiências sensoriais, será uma ótima oportunidade para explorar novas possibilidades de brincadeiras e aprendizados.

16ª Edição do Viagem Literária | Encontros com escritores:

O programa Viagem Literária convida o autor Cristovão Tezza, vencedor do Prêmio São Paulo de literatura em 2008, para uma conversa descontraída com seus leitores, proporcionando uma experiência imersiva e imperdível. O evento acontece no dia 11 de outubro, das 10:00h às 11:30h na Biblioteca de São Paulo.

Oficina de Robótica SESI – SP:

Em uma parceria do SESI-SP, a Biblioteca de São Paulo (BSP) contará com a experiência de Catarina Manzieri para ampliar seus conhecimentos sobre robótica. A oficina que está entre as mais esperadas pelos jovens, acontecerá nos dias 5 e 19 de outubro, das 10:30h às 12:30h. As vagas são limitadas e em modelo presencial e a oficina é indicada para o público entre 8 e 15 anos.

Atividade recorrente na BSP e BVL:

O público +60 também tem seu espaço garantido na programação das bibliotecas. A oficina Tecnologia Dia a Dia – Smartphone +60 se dedica a ensinar todos os truques e segredos para a utilização dos recursos oferecidos pelos smartphones. Para participar é necessário ter 60 anos ou mais e possuir smartphone.

Além disso, as bibliotecas seguem com sua programação fixa repleta de atividades, como: Lê no Ninho e Hora do Conto, dedicadas às crianças e os Clubes de Leitura, oficinas e atividades oferecidas a diferentes públicos de acordo com as temáticas propostas para cada uma.

As pré-inscrições das atividades mencionadas já estão abertas e podem ser feitas pelos sites (https://bsp.org.br/agenda/ e https://bvl.org.br/agenda/), pelo telefone (11) 3024-2500 ou no balcão de atendimento das bibliotecas.