Congresso Nacional Se Prepara para Eleger Novos Líderes na Câmara e no Senado

O Congresso Nacional do Brasil está prestes a passar por um importante processo eleitoral neste sábado, dia 1º, com a escolha dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, além da formação das Mesas Diretoras das duas Casas legislativas. Esses líderes desempenharão papéis cruciais ao decidir quais projetos de lei serão discutidos e quais pautas guiarão a agenda do Legislativo.

Os candidatos favoritos para os cargos são Hugo Motta (Republicanos-PB), que busca suceder Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que é o nome mais cotado para assumir o lugar de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no Senado.

A eleição será realizada com base no princípio da maioria absoluta. Caso nenhum candidato alcance essa marca, um segundo turno será necessário entre os dois mais votados.

Além de influenciarem diretamente as políticas do governo federal, as presidências da Câmara e do Senado ocupam uma posição significativa na linha sucessória do Executivo. Em situações em que tanto o presidente quanto o vice-presidente da República não possam exercer suas funções, os presidentes das duas Casas assumem temporariamente o comando do país, nesta ordem.

Processo Eleitoral no Senado

No Senado, Davi Alcolumbre lidera as expectativas, enfrentando adversários como Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos do Val (Podemos-ES) e Soraya Thronicke (Podemos-MS). A sessão começará às 10h com a formalização das candidaturas. Cada candidato terá um tempo de 15 minutos para apresentar seus discursos antes que a votação se inicie.

A vitória requer a obtenção de pelo menos 41 votos dos 81 senadores. Se necessário, um segundo turno será realizado entre os dois candidatos mais votados. O processo de votação será realizado em cédulas de papel, e os resultados serão anunciados após a contagem dos votos.

Após a eleição do presidente, os senadores procederão à escolha dos demais membros da Mesa Diretora, incluindo dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes. De acordo com acordos partidários, a primeira vice-presidência será ocupada pelo PL e a segunda pelo PT.

Processo Eleitoral na Câmara dos Deputados

A partir das 13h30 será o último momento para registro das candidaturas. A sessão começará às 16h com a leitura das candidaturas. Os candidatos à presidência terão até 10 minutos para seus discursos, seguido pela última fala do atual presidente Arthur Lira.

A votação será secreta e realizada por meio eletrônico. Cada deputado escolherá entre 11 cargos disponíveis: presidente, dois vices, quatro secretários e quatro suplentes. Para vencer, um candidato precisará obter 257 votos dos 513 deputados. Caso não haja um vencedor imediato, ocorrerá um segundo turno entre os dois candidatos mais votados.

Após o anúncio do resultado, o novo presidente poderá discursar. Conforme os acordos firmados entre os partidos, a primeira vice-presidência ficará com o PL e a segunda com o União Brasil.