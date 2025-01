Ex-Senador Bob Menendez Recebe Pena de 11 Anos por Corrupção

Na quarta-feira, 29, um tribunal de Nova York anunciou a condenação do ex-senador americano Bob Menendez a 11 anos de prisão, após ele ter sido considerado culpado de aceitar propinas, incluindo barras de ouro, de empresários egípcios e americanos em troca de favores políticos.

Menendez, que ocupou uma posição proeminente no Senado dos Estados Unidos por mais de 18 anos e era uma figura influente no Partido Democrata, teve sua reputação abalada após a revelação de sua conduta ilícita. Em julho do ano passado, ele foi declarado culpado de 16 delitos, entre os quais corrupção e fraude. A expectativa é que ele inicie o cumprimento da pena em junho deste ano.

A investigação revelou evidências contundentes contra o ex-senador, incluindo a apreensão de cerca de US$ 480 mil em dinheiro, escondidos em um cofre dentro de sua residência, além de 13 barras de ouro avaliadas em aproximadamente US$ 150 mil e um luxuoso carro Mercedes Benz. Devido à gravidade das provas, Menendez foi afastado de seu partido antes mesmo da condenação e renunciou ao cargo em agosto do ano passado.

Durante a leitura da sentença, o juiz Sidney Stein expressou perplexidade diante das ações de Menendez, afirmando: “Você era bem-sucedido e poderoso. Não consigo entender o que o levou a cometer esses crimes. Em algum momento, você se perdeu; seu trabalho pelo bem comum se transformou em um esforço para benefício próprio.”

Antes da definição da pena, Menendez fez uma declaração emocionada, expressando sua humilhação diante do veredito e solicitando que suas décadas de serviço público fossem consideradas na aplicação da pena. “Eu perdi tudo o que realmente importava para mim, exceto minha família. Acordar todos os dias é um castigo”, lamentou.

No entanto, ao deixar o tribunal, o ex-senador adotou uma postura combativa ao falar com a imprensa. Ele classificou o processo como uma “perseguição política” e uma “caça às bruxas”, ecoando termos usados pelo atual presidente dos EUA, Donald Trump, em relação a seus próprios problemas legais.

Menendez também dirigiu comentários diretamente ao presidente Trump, numa clara tentativa de buscar apoio. “O presidente Trump tem razão. O processo é político e corrupto. Espero que ele consiga limpar essa sujeira e restaurar a integridade do sistema”, afirmou.

A investigação concluiu que Menendez teria atuado no Congresso para facilitar a aprovação de assistência militar ao Egito e ao Catar em troca das propinas recebidas. Dois empresários envolvidos no caso também foram condenados e receberam penas aproximadas de oito anos cada.