Trump impõe deportações e sanções à Colômbia em resposta a crise de imigração

O governo do presidente Donald Trump implementou uma série de retaliações contra a Colômbia, incluindo a deportação de cidadãos colombianos que chegaram aos Estados Unidos no último domingo (26). Essa medida ocorreu antes da decisão de suspender sanções tarifárias à nação sul-americana.

Fontes da Folha de S.Paulo revelaram que ao menos duas pessoas detentoras do visto G-4, destinado a trabalhadores em organismos multilaterais, foram detidas ao desembarcarem nos EUA. Essas pessoas tiveram suas permissões de entrada revogadas e foram forçadas a retornar ao seu país de origem.

Informações obtidas pela Folha indicam que um funcionário do Banco Mundial foi uma das vítimas dessas ações. Um representante da instituição financeira declarou que não costuma comentar casos específicos, mas assegurou que a liderança está em contato ativo com as autoridades americanas para resolver a situação, sem fornecer detalhes adicionais.

As deportações se deram em meio a um contexto tenso, após o presidente colombiano Gustavo Petro ter rejeitado receber voos de repatriação com imigrantes colombianos expulsos dos Estados Unidos. Em resposta, Trump anunciou que tomaria medidas como a “proibição de viagem e revogação imediata de vistos para oficiais do governo colombiano e seus aliados”.

A Casa Branca também informou sobre a suspensão do processamento de pedidos de vistos na embaixada dos EUA em Bogotá, citando essa ação como uma resposta direta à decisão do governo colombiano.

No entanto, na mesma noite, a administração Trump comunicou que o governo Petro havia recuado em sua posição, concordando em aceitar dois voos militares americanos com os deportados. Em decorrência desse acordo, o presidente Trump decidiu adiar a assinatura de um decreto que aumentaria tarifas alfandegárias sobre produtos colombianos.

Conforme a comunicação oficial da Casa Branca, Trump manterá as sanções relacionadas aos vistos emitidos a funcionários colombianos até que os deportados retornem adequadamente à Colômbia. O comunicado enfatizou que o governo colombiano aceitou todas as condições estabelecidas por Trump, incluindo a recepção irrestrita dos imigrantes ilegais retornados dos EUA.

Nesta segunda-feira, Marco Rubio, secretário de Estado americano, reafirmou o compromisso do governo com o combate à imigração ilegal. Em declaração, Rubio destacou: “O presidente Trump deixou claro que sob sua administração, a América não será mais enganada ou explorada. Cada nação tem a responsabilidade de repatriar seus cidadãos presentes ilegalmente nos Estados Unidos”.

Rubio ainda acrescentou que o presidente colombiano havia inicialmente autorizado os voos, mas cancelou essa permissão quando os aviões já estavam em rota. Afirmou também que as ações tomadas demonstram o comprometimento dos EUA em fortalecer suas fronteiras e lidar com a imigração ilegal.

A Folha tentou contatar tanto o Departamento de Estado quanto a Embaixada da Colômbia nos EUA para obter comentários sobre as sanções impostas no domingo, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.