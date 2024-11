Congonhas enfrenta caos com 115 voos cancelados

Na última sexta-feira (29), o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, enfrentou um cenário caótico devido ao cancelamento de voos, impactando milhares de passageiros. O transtorno teve início na quinta-feira (28), quando condições climáticas adversas levaram ao cancelamento de 72 voos. Na sexta-feira, outros 43 voos foram cancelados, totalizando 115 interrupções, conforme informado pela concessionária responsável.

Os passageiros, muitos dos quais passaram a noite no aeroporto, improvisaram locais para descansar, incluindo o chão e cadeiras de estabelecimentos alimentícios. As reclamações sobre a falta de informações e assistência por parte das companhias aéreas foram frequentes. Em resposta, a Aena, administradora do aeroporto, explicou que os cancelamentos resultaram tanto das condições meteorológicas quanto do ajuste da malha aérea.

No decorrer da sexta-feira, o aeroporto voltou a operar normalmente para pousos e decolagens. No entanto, algumas soluções alternativas foram necessárias; passageiros foram transferidos via ônibus para outros aeroportos, como Viracopos em Campinas. As companhias aéreas Latam, GOL e Azul reconheceram os problemas causados pelas condições climáticas e reforçaram o compromisso de prestar assistência aos afetados.

A situação foi exacerbada pelo forte temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde de quinta-feira. Além dos impactos nos voos, a chuva intensa resultou em alagamentos e cortes no fornecimento de energia elétrica para milhares de residências. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a previsão era de que as chuvas persistiriam ao longo do final de semana.

Este evento destaca a importância do planejamento e comunicação eficaz entre companhias aéreas e passageiros durante situações climáticas adversas, garantindo uma melhor gestão dos impactos e minimizando os transtornos enfrentados pelos viajantes.