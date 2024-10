Confira os resultados do segundo turno das eleições em SP

Dos mais de 15,6 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar neste domingo (27) nas 18 cidades em que houve segundo turno, 10.703.694 compareceram às urnas, o que representa uma taxa de abstenção de 31,42% no estado.

Na capital, com 9.322.444 eleitores e eleitores, a abstenção foi de 31,54% — 6.382.084 pessoas registraram sua escolha nas urnas. A eleição transcorreu dentro da normalidade, segundo afirmou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Silmar Fernandes, em entrevista coletiva na sede do Tribunal após o encerramento da votação.

De acordo com boletim divulgado às 19h pelo TRE-SP, 69 urnas precisaram ser substituídas no estado, o equivalente a apenas 0,15% do total das 44.928 usadas neste domingo.

Resultados

Na capital, a eleição foi matematicamente definida às 18h40 e encerrada às 19h40, com a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, da coligação Caminho Seguro para São Paulo (PP, MDB, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Agir, Mobiliza e União Brasil), com 59,35% dos votos válidos.

O candidato Guilherme Boulos, da coligação Amor por São Paulo (federação PSOL/Rede, federação Brasil da Esperança — Fé Brasil, composta por PT, PC do B e PV, e PDT), ficou com 40,65% dos votos válidos.

Outras 17 cidades paulistas também conheceram neste domingo o seu próximo prefeito: Guarulhos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Diadema, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Barueri, Franca, Taubaté, Guarujá, Limeira, Taboão da Serra e Sumaré.



Confira os eleitos abaixo:

Guarulhos

Vencedor: Lucas Sanches, da coligação A Mudança Começa Agora — PL, PMB, DC e Novo, com 58,55% dos votos válidos

Elói Pietá, da coligação Experiência e Futuro pra Guarulhos — MDB, União Brasil e Solidariedade, com 41,45% dos votos válidos

São Bernardo do Campo

Vencedor: Marcelo Lima, da Coligação SBC Cada Vez Melhor — Podemos, PRTB, PMB, Avante e Agir, com 55,74% dos votos válidos

Alex Manente, da coligação São Bernardo que Segue em Frente — PP, PSD, MDB, Solidariedade, PL e Federação PSDB/Cidadania, com 44,26% dos votos válidos

São José dos Campos

Vencedor: Anderson, da coligação São José do Jeito Certo — Republicanos, PP, MDB, Podemos, PRD, PSD e Solidariedade, com 58,26% dos votos válidos

Eduardo Cury, da coligação São José no Rumo Certo Novamente — PL, Novo, Mobiliza, Federação PSDB/Cidadania, com 41,74% dos votos válidos

Ribeirão Preto

Vencedor: Ricardo Silva, da coligação Prá Ribeirão Avançar — PRD, PSD, Solidariedade, PDT, Republicanos, PP, MDB, PL, Avante e PSB, com 50,13% dos votos válidos

Marco Aurelio, do Novo, com 49,87% dos votos válidos

Santos

Vencedor: Rogério Santos, da coligação Santos Sempre em Frente — PP, Podemos, PRTB, Republicanos, Novo, PSB, União Brasil, PSD, Solidariedade e Federação PSDB/Cidadania, com 53,37 dos votos válidos

Rosana Valle, da coligação Santos Valle Muito Mais — MDB, PL, Mobiliza e PRD, com 46,63 dos votos válidos

São José do Rio Preto

Vencedor: Coronel Fabio Candido, da coligação Rio Preto de Verde e Amarelo — PL, Novo e PMB, com 59,97% dos votos válidos

Itamar, da coligação Rio Preto pra Todos, pra Frente e pra Já! — Republicanos, PP, MDB, Podemos, Solidariedade, União, PSD, Federação PSDB/Cidadania, PRTB, PRD e Avante, com 40,03% dos votos válidos

Diadema

Vencedor: Taka Yamauchi, da coligação Movimento do Bem — MDB, PP, PL, PRD, DC, PRTB, Mobiliza, PMB, Avante, Solidariedade e Federação PSDB/Cidadania, com 52,59% dos votos válidos

Filippi, da coligação Tamo Junto Diadema — Federação Brasil da Esperança — Fé Brasil (PT/PC do B/PV), PSD, PDT, PSB,União Brasil e Federação PSOL/Rede, com 47,41% dos votos válidos

Jundiaí

Vencedor: Gustavo Martinelli (sub judice), da coligação O Trabalho Vai Continuar — Agir, União Brasil, Novo e PMB, com 58,87% dos votos válidos

Parimoschi, da coligação O Futuro Não Pode Parar — PL, Federação PSDB/Cidadania, PSD, PP, Avante, Republicanos e Podemos, com 41,13% dos votos válidos

Mauá

Vencedor: Marcelo Oliveira, da coligação Verdade para Mauá Avançar — PDT, MDB, Podemos, PSB, PSD, Federação Brasil da Esperança — Fé Brasil (PT/PC do B/PV), Federação PSOL/Rede, com 54,05% dos votos válidos

Atila (sub judice), da coligação De Volta pro Povo: A Cidade Sorrindo de Novo! — União Brasil, PRD, PRTB, PMB, Agir, Avante, Republicanos e Solidariedade, com 45,95% dos votos válidos

Piracicaba

Vencedor: Helinho Zanatta, da Coligação Desenrola Piracicaba — PRD, Mobiliza, Novo, Agir, PSB, União Brasil, Solidariedade e PSD, com 53,61% dos votos válidos

Barjas Negri, da coligação Piracicaba Merece o Melhor — Federação PSDB/Cidadnia, PDT e MDB, com 46,39% dos votos válidos

Barueri

Vencedor: Beto Piteri, da coligação Barueri Não Pode Parar — Republicanos, Podemos, PSB, Solidariedade, Federação PSDB/Cidadania, Federação Brasil da Esperança — Fé Brasil (PT/PC do B/PV), com 56,48% dos votos válidos

Gil Arantes, da coligação Aqui Tem Barueri — União Brasil, PP, PL, PRD, PRTB, Mobiliza, Agir, PSD, Avante e PDT, com 43,52% dos votos válidos

Franca

Vencedor: Alexandre Ferreira, da coligação Franca Seguindo em Frente Pronta para o Futuro — Republicanos, PP, MDB, Podemos, Federação PSDB/Cidadania, PSD e PRTB, com 58,64% dos votos válidos

João Rocha, da coligação Franca Vai Mudar — PL, Solidariedade, PRD e União Brasil, com 41,36% dos votos válidos

Taubaté

Vencedor: Sergio Victor, da coligação Um Novo Caminho para Taubaté — Novo e PDT, com 61,98% dos votos válidos

Ortiz Junior, da coligação Taubaté que a Gente Quer — Republicanos, Podemos, União Brasil, PSD, Avante e Federação PSDB/Cidadania, com 38,02% dos votos válidos

Guarujá

Vencedor: Farid Madi, da coligação Juntos pelo Guarujá Feliz de Novo — MDB, Podemos, DC, PSD e Solidariedade, com 55,38% dos votos válidos

Raphael Vitiello, da coligação Renovar para Transformar Guarujá — PP, PRD, Mobiliza, Federação PSDB/Cidadania e Avante, com 44,62% dos votos válidos

Limeira

Vencedor: Murilo Félix, da coligação Limeira Forte de Novo — Agir e Podemos, com 51,88% dos votos válidos

Betinho Neves, da coligação A Mudança que Limeira Quer — Republicanos, PP, MDB, PRD, União Brasil, Solidariedade e Avante, com 48,12% dos votos válidos

Taboão da Serra

Vencedor: Engenheiro Daniel, da coligação Uma Nova Esperança para Taboão — União Brasil, Republicanos, Solidariedade, MDB, PP, PRTB e Agir, com 66,27% dos votos válidos

Aprigio Juntos, da coligação Pra Seguir Mudando Taboão — Podemos, PDT, PL, PSB, PSD, Avante, Federação Brasil da Esperança — Fé Brasil (PT/PC do B/PV), com 33,73% dos votos válidos

Sumaré

Vencedor: Henrique do Paraíso, da coligação Sumaré para Todos — Republicanos, PL, Solidariedade, MDB, PMB, Agir, DC e Podemos, com 58,22% dos votos válidos

Willian Souza, da coligação Unidos por Sumaré — Federação Brasil da Esperança — Fé Brasil (PT/PC do B/PV), União Brasil, PDT, PSB, Avante e PRD, com 41,78% dos votos válidos.