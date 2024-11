Confira os finalistas do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo anunciou os finalistas do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024, que reconhece as principais iniciativas culturais de 2023. A entrega do prêmio ocorrerá na próxima terça-feira, 12, às 19h, no Palácio dos Bandeirantes, onde os vencedores receberão um troféu e uma premiação de R$ 35,5 mil, exceto na categoria “Instituição Cultural”, que não conta com prêmio em dinheiro.

Ao todo, são 13 categorias contempladas: Arte para Crianças, Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Incentivo à Leitura, Iniciativas Culturais – Setor Público, Iniciativas Culturais – Terceiro Setor, Museus e Centros Culturais, Música, Teatro, Valorização do Patrimônio Cultural e Instituição Cultural.

“Este prêmio é uma celebração do talento, da dedicação e da paixão daqueles que fazem a arte e a cultura acontecerem em todo o Estado de São Paulo. Reconhecer as iniciativas que contribuem para o fortalecimento do nosso patrimônio e das expressões artísticas é uma forma de valorizar a importância da cultura como elemento fundamental na formação de nossa identidade e no desenvolvimento de nossa sociedade”, destaca Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O Prêmio Governador do Estado foi instituído em 1986 e se destaca como a mais prestigiosa distinção cultural do Estado de São Paulo, sendo também a maior em âmbito estadual no Brasil.

Confira os finalistas por categoria

1 – Arte para Crianças

Projeto “A Escola vai ao Teatro”, Cubatão

Cubatão Projeto “Tambores que educam – Arte na Lata”, Mongaguá, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Sapopemba e São Paulo Capital

Mongaguá, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Sapopemba e São Paulo Capital Centro de Estudos e irradiação da Cultura Infantil – OCA Escola Cultural, Carapicuíba

Carapicuíba Projeto “Pró Ler & Brincar”, São Paulo

São Paulo Espetáculo “Cadê o Sobrevento?”, São Paulo

2 – Artes visuais

Exposição “Há muita vida aqui dentro!”, São Paulo

Exposição “Ar: Acervo Rotativo”, Sorocaba

Programa “Falas da Natureza”, São Sebastião

7ª Semana de Arte do Vale do Paraíba, Taubaté

Obras “Kwema/Amanhecer” e “Itá” – 35ª Bienal de São Paulo – coreografias do impossível, São Paulo

3 – Audiovisual

Programação do Canal “KondZilla”, ação online

Programação do Cine São Carlos, São Carlos

Festival Curta Santos, Santos

Projeto “Cine Boa Praça”, Sorocaba, Itu, Tatuí, Porto Feliz, entre outros

Curta-metragem “Cecí”, São Paulo

4 – Circo

Espetáculos da Cia Gravitá, Piracicaba, Campinas (e depois em dezenas de outras localidades)

Espetáculos do Venaga’s Circus, Mogi Mirim

Espetáculo “Vida de Circo” – Cia Circodança, São Paulo

“Abracadabra – Um circo Musical” – Reder Circus, Projeto itinerante, diversas cidades do estado

Sandra Silva Uma Artista Circense PCD; Projeto itinerante, diversas cidades do estado

5 – Dança

Programa de formação do Balé Jovem de São Vicente, São Vicente

Espetáculo “Construindo Sonhos”, Campinas, Barueri, São Paulo

Espetáculo “Corpos Velhos – para que servem?”, São Paulo, Santos, Campinas, São José dos Campos

Espetáculo “Joana D’Arc – Bruxa, Santa… Mulher”, São Paulo

São Paulo Espetáculo “Fênix – onde nascem os sonhos”, São Paulo

6 – Incentivo à Leitura

Projeto “Adote Um Leitor”, Votuporanga

“Clube da Leitura 6.0” e “Clube da Leitura 2.0” – Observatório do Livro e da Leitura, Ribeirão Preto

Projeto “Parada Poética” , Nova Odessa e Hortolândia

, Nova Odessa e Hortolândia Projeto “Página a Página” Praia Grande

Praia Grande Projeto “Conta um Conto”, São Paulo

7 – Iniciativas culturais – Setor Público

Brotas Rock , Brotas

, Brotas 7ª Festa do Fandango Caiçara de Cananéia – Semana da Cultura Caiçara em Cananéia, Cananéia

5° Festival Nacional de Teatro de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto

Exposição Temporária “De Dentro para Fora” , São Paulo

, São Paulo Projeto “Praticatatum – Orquestra”, São Paulo

8 – Iniciativas culturais – Terceiro Setor

Festival de Arte de Serrinha , Bragança Paulista

, Bragança Paulista “Oficina de Circo” do CEMA Dorival Rossi, Pradópolis

do CEMA Dorival Rossi, Pradópolis Projeto “Rolê Solidário” , Franco da Rocha

, Franco da Rocha Exposição “Um Presente para Ciccillo” – FAMA Museu , Itu

– FAMA Museu Itu Flim – Festa Literomusical -Parque Vicentina Aranha,São José dos Campos

9 – Museus e Centros Culturais

Projeto “O Museu na Escola” , São Simão

, São Simão Exposição “Mãos: 35 Anos da Mão Afro-Brasileira’ , São Paulo

, São Paulo Ampliação da Reserva Técnica, Acervo e Biblioteca do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, Sorocaba

Programação da “Biblioteca Municipal Mário de Andrade” , São Paulo

, São Paulo Ações desenvolvidas na “Cia Fábrica de Sonhos”, São José do Rio Preto

10 – Música

Lançamento do trabalho musical (álbum) “Quem sou eu?” que marca 45 anos da banda A Voz da Verdade, Santo André

que marca 45 anos da banda A Voz da Verdade, Santo André Álbum “Lembre – se 2000” – Trabalho da Banda Morada que traz novas roupagem para músicas gospel famosas dos anos 2000 , Fernandópolis

Trabalho da Banda Morada que traz novas roupagem para músicas gospel famosas dos anos 2000 Fernandópolis Apresentação de Soraya Moraes na ¨Noite da Música Gospel¨, Porto Ferreira

na ¨Noite da Música Gospel¨, Porto Ferreira Projeto “Orquestra Sanfônica” , Presidente Prudente

, Presidente Prudente Projeto “Gravação da Íntegra das Suítes de Johann Sebastian Bach na Capella do Monte Alegre”, Piracicaba

11 -Teatro

Musical “Martin Pescador e as Lavadeiras do Arraial” – Projeto Crê Ações , Biritiba Mirim

– Projeto Crê Ações Biritiba Mirim Espetáculo “Os 3 Sobreviventes de Hiroshima” , São Paulo

, São Paulo Peça “CÁRCERE ou Porque as Mulheres viram Búfalos” – Companhia de Teatro Heliópolis , Santos, São Caetano do Sul, São Paulo e outros municípios

– Companhia de Teatro Heliópolis Santos, São Caetano do Sul, São Paulo e outros municípios Espetáculo “O Plano” – Cia Trilha de Teatro, Santos

– Cia Trilha de Teatro, Santos Espetáculo “Tá na Mesa” – Grupo Matula de Teatro, Campinas

12 – Valorização do patrimônio cultural

Restauro e revitalização do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro , Jundiaí

, Jundiaí Restauração do Campo de Futebol da Vila de Paranapiacaba , Santo André

, Santo André Programa de Visitação da Fazenda Resgate, Bananal

Bananal Restauro dos Monumentos da Serra do Mar , São Bernardo do Campo e Cubatão, no Parque Caminhos do Mar

, São Bernardo do Campo e Cubatão, no Parque Caminhos do Mar Programa de Zeladoria e Conservação do Forte São João da Bertioga, Bertioga

13 – Instituições Culturais

Polo Cultural , São Paulo

, São Paulo ICA (Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente) , Mogi Mirim

, Mogi Mirim A Banca, Guarulhos, Embu das Artes, Diadema e capital

Circo Escola Diadema , Diadema

, Diadema TUCCA – Música pela Cura, Capital e Grande São Paulo

Serviço

Cerimônia de Entrega do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024

Data: terça-feira, 12 de novembro de 2024

Horário: 19h

Local: Palácio dos Bandeirantes, avenida dos Bandeirantes, 4500, Morumbi – São Paulo