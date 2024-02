Confira o que abre e fecha em Santo André no Carnaval

A Prefeitura de Santo André informa que, devido ao Carnaval, não haverá atendimento ao público no Paço Municipal entre os dias 10 e 13 de fevereiro, com retorno na quarta-feira (14), às 13h.

Confira abaixo o funcionamento dos equipamentos públicos:

Saúde

– Unidades básicas (UBS, US, USF e Policlínica) estarão fechadas na segunda e terça-feira (12 e 13), retornando na quarta-feira (14), às 13h.

– As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), PAs (Prontos Atendimentos) e hospitais funcionarão normalmente, em plantão 24 horas:

UPA Vila Luzita (Rua Calecute, 25 – tel.: 4451-5866)

Pronto Atendimento Paranapiacaba (Rua Rodrigues Alves, 29 – tel.: 4439-0030)

UPA Perimetral (Rua Agenor de Camargo, 129 – tel.: 4435-1400)

UPA Central (Praça IV Centenário, 8 – tel.: 4436-4313)

UPA Sacadura Cabral (Rua Lauro Muller, 354 – tel.: 4421-1244)

CHM (Centro Hospitalar Municipal) (Avenida João Ramalho, 326 – tel.: 4433-3611)

Hospital da Mulher (Rua América do Sul, 285 – tel.: 4478-5000

Unidades básicas (UBS, US, USF e Policlínica): segunda e terça fechadas. Quarta-feira: abre após às 13h.

Parques

Todos os parques estarão abertos e funcionando, nos respectivos horários, em todos os dias de Carnaval.

Parque Prefeito Celso Daniel – Avenida Dom Pedro II, 940 – Bairro Jardim

Parque Central – Rua José Bonifácio, s/nº – Vila Assunção

Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique – Avenida Itamarati, 536 – Parque Jaçatuba.

Parque Antonio Pezzolo (Chácara Pignatari) – Avenida Utinga, 136 – Vila Metalúrgica.

Parque Guaraciaba – Avenida Valentim Magalhães, 1.655

Parque Natural do Pedroso – Estrada do Pedroso, altura do número 3.000 – Parque Miami

Trânsito – O Departamento de Engenharia de Tráfego manterá agentes de plantão com atendimento pelo número 0800 7703194.

Segurança – A Guarda Civil Municipal atenderá normalmente pelo tel.: 153.

Serviço Funerário – Funcionará normalmente pelo tel.: 4433-3544.

Semasa

Resíduos Sólidos

• Coleta porta a porta (resíduos orgânicos e recicláveis): normal

Animais mortos e resíduos de saúde – sábado

• Remoção de resíduos de saúde: das 7h às 10h

• Recolha de animais mortos: das 11h às 15h

Animais mortos e resíduos de saúde – Segunda, terça e quarta-feira: operação normal

• Estações de Coleta: A única Estação de Coleta que não funciona aos feriados é a de Paranapiacaba. Os endereços e horários de funcionamento de todos os ecopontos estão em http://bit.ly/EstacoesColeta.

Atendimento e Expediente

• Não há atendimento presencial, telefônico e de WhatsApp aos usuários nos dias 10, 11, 12 e 13/2. O atendimento será retomado no dia 14 (quarta-feira), às 13h.

• No Posto de Atendimento, o atendimento ocorre apenas mediante agendamento prévio, a partir de quarta-feira, dia 14/2.

• As ordens de serviços devem ser abertas de forma on-line, diretamente no site do Semasa (http://www.semasa.sp.gov.br/servicos-ao-usuario/).

• Não há expediente na autarquia, conforme portaria municipal. Os serviços essenciais são mantidos em escala de plantão.