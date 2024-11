Confira o funcionamento dos restaurantes Bom Prato no feriado da Consciência Negra

Referência no combate à fome, o Programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo, abrirá 31 das suas 75 durante o feriado da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20/11). Na quinta-feira (21/11), o funcionamento do Bom Prato é normal em todos os restaurantes.

Confira a relação das 31 unidades que abrem aos sábados e feriados: 25 de Março, Bauru, Brás, Campinas, BP Refeitório Luz, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franca, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Limão, Mogi das Cruzes I, Osasco, Rio Claro, Santana, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Suzano, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.

Veja os endereços das unidades fixas e móveis: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato