Confira o cronograma para o pagamento do IPVA em São Paulo

A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) será iniciada em todo o Brasil, e os proprietários de veículos no estado de São Paulo já podem se preparar para essa obrigação fiscal. O governo paulista anunciou o cronograma detalhado para os pagamentos.

Os motoristas têm a opção de quitar o imposto em até cinco parcelas ou realizar o pagamento integral em janeiro, garantindo um desconto de 3%. O cálculo do valor do IPVA é baseado na tabela FIPE, que reflete o preço de mercado dos veículos.

O vencimento das parcelas é determinado pelo último dígito da placa do veículo, e as datas específicas devem ser consultadas no cronograma oficial do governo. É importante destacar que as regras para pagamento do IPVA podem variar entre os estados e o Distrito Federal. Portanto, recomenda-se que os contribuintes verifiquem junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento ou ao Detran local para informações precisas.

Confira as datas para efetuar o pagamento:

Final 1: dia 13 de janeiro;

Final 2: dia 14 de janeiro;

Final 3: dia 15 de janeiro;

Final 4: dia 16 de janeiro;

Final 5: dia 17 de janeiro;

Final 6: dia 20 de janeiro;

Final 7: dia 21 de janeiro;

Final 8: dia 22 de janeiro;

Final 9: dia 23 de janeiro;

Final 0: dia 24 de janeiro.

A decisão entre parcelar ou pagar à vista pode depender da situação financeira individual. Segundo a economista-chefe e sócia da Lifetime Investimentos, Marcela Kawauti, essa escolha deve ser analisada com cuidado. “Se os recursos estão aplicados em investimentos que rendem mais do que o desconto oferecido, pode ser mais interessante mantê-los rendendo. Por outro lado, se o dinheiro está parado ou em uma aplicação com rendimento menor, quitar o imposto à vista pode ser vantajoso”, explica Kawauti.

Além disso, ela observa que o início do ano geralmente é um período de altos gastos para muitos brasileiros, incluindo despesas com material escolar e outros impostos como IPTU. Nesse contexto, aproveitar o desconto do IPVA e utilizar a economia para cobrir essas outras despesas pode ser uma estratégia inteligente.