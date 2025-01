Confira cronograma de obras das principais rodovias concedidas de SP

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que estão sendo realizadas obras de melhorias em diversas rodovias concedidas. O objetivo das intervenções é melhorar o tráfego e garantir maior segurança para os motoristas. A ARTESP reforça o alerta aos condutores que transitam pelas vias em obras para redobrar a atenção e evitar acidentes.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Nesta semana, a CCR AutoBAn segue realizando obras no Sistema Anhanguera-Bandeirantes em busca de melhorar o tráfego e a segurança dos usuários. Na Rodovia Anhanguera (SP-330) os trabalhos ocorrem para a implantação da 3ª faixa de rolamento entre o km 21 e km 23, pista norte e sul, em São Paulo. Para execução dos trabalhos, está sendo realizada a interdição completa da alça de saída do Rodoanel Mário Covas (SP-021), pista externa, para a SP-330, sentido São Paulo.

Para os motoristas que trafegam pelo Rodoanel e querem acessar a Anhanguera sentido capital, deverão seguir pela SP-330 sentido interior, realizar o retorno no dispositivo do km 025+446, sem custos adicionais de tarifas nas praças de pedágio. A interdição total da alça está prevista para ocorrer até o final de janeiro.

A concessionária irá apoiar a instalação de fibra ótica no canteiro central da Rodovia dos Bandeirantes. A programação terá início no km 103, em Hortolândia, e o término no km 134, em Santa Bárbara D’Oeste. A obra está prevista para terminar em fevereiro.

Outros destaques:

Selagem de trincas: Equipes realizam a selagem de trincas na Rodovia Anhanguera do km 75 ao km 82, sentido interior, e do km 140 ao km 146, nos dois sentidos. Os serviços serão realizados no período noturno. Na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), os serviços estão sendo realizados do km 110 ao km 120, também nos dois sentidos.

Praça de pedágio: A praça de pedágio da Rodovia dos Bandeirantes, km 77, Itupeva, está com manutenção no pavimento rígido durante o dia nos dois sentidos (norte e sul). Para isso, interdições de faixas serão realizadas para execução da obra.

As obras na SP-330 abrangem Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Limeira, Americana e Cordeirópolis (sentido interior) e Jundiaí, Campinas, Vinhedo, Louveira, Limeira, Americana e Cordeirópolis (sentido capital). Na SP-348, os trabalhos ocorrem em São Paulo, Cajamar, Jundiaí, Itupeva, Campinas, Cordeirópolis e Santa Bárbara d’Oeste, em ambos os sentidos.

Sistema Castello-Raposo

A CCR ViaOeste realiza, entre os dias 20 e 26 de janeiro, obras no Sistema Castello-Raposo. Entre as ações a serem desempenhadas pelas equipes da concessionária estão as obras em geral, os trabalhos de permanentes de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia. Para a execução desses os serviços são necessárias interdições de faixas, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos.

Na Rodovia Castello Branco (SP-280) as obras incluem recuperação de restauração de pavimento e implantação de faixas adicionais, acontecem:

Entre Osasco e Itu: do km 13 e ao km 7, em ambos sentidos;

Em Araçariguama, entre o km 53 e o km 54, no sentido leste. E entre o km 45 e o km 57, em ambos sentidos;

Em Osasco, no km 13, sentido oeste, haverá construção de dispositivo.

Na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), a ViaOeste trabalha na recuperação e restauração de pavimento e obras:

Entre Cotia e Araçoiaba da Serra: do km 34 ao km 115, em ambos sentidos;

Ainda na SP-270, a CART realiza obras de fresagem e recomposição do pavimento na faixa 2 (à direita) do dispositivo de retorno localizado no km 461, em Maracaí. A manutenção está programada até o dia 24 de janeiro, das 8h às 17h.

Durante as obras, o motorista será direcionado para rotas alternativas. Quem trafegar no sentido Presidente Prudente/Assis, poderá utilizar o dispositivo localizado no km 457 para retornos.

Já o fluxo sentido Bairro do Cervo em direção à Rodovia Raposo Tavares, sentido Presidente Prudente, também deve acessar o retorno no dispositivo do km 457. Para isso, eles deverão acessar a rodovia no sentido Assis (Leste) e realizar o retorno no próximo dispositivo.

Outras rodovias no sistema, que passam por obras nesta semana:

Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho – SP-075)

Entre Sorocaba e Itu: do km 0 ao km 15, em ambos sentidos. Terá recuperação, restauração de pavimento e obras.

Rodovia Doutor Celso Charuri (SPI-091/270)

Em Sorocaba: entre o km 0 e o km 6, em ambos sentidos. Os trabalhos incluem: Recuperação, restauração de pavimento, conservação e manutenção das rodovias em geral.

Terá ainda sinalização vertical e horizontal, limpeza de pista, limpeza, reparo, pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, defensa metálica, roçada, coleta de lixo, aferição de radar, manutenção, iluminação e reparo em câmeras nas rodovias SP-280 (entre os km 12 e o km 79); na SP-270 (entre o km 34 e o km 115); na SP-075 (entre o km 0 e o km 15) e na SPI-091/270 (entre o km 0 e o km 06), em ambos os sentidos.

Rodoanel Mário Covas Sul e Leste (SP-021)

Nesta semana, a SPMar realiza obras de recapeamento no Rodoanel Mário Covas Sul e Leste (SP-021). Os trabalhos ocorrem do km 68 ao km 63, sendo que:

Pista interna – faixa 3 e acostamento. Tem término previsto para a próxima sexta-feira (25).

Pista Externa – faixas 1 e 2. Com término previsto para segunda-feira (28).

Rodovia Orlando Quagliato (SP-327)

A CART realiza obras no dispositivo de passagem inferior localizado no quilômetro 4 da Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), em Santa Cruz do Rio Pardo, terá interdição parcial. A medida é necessária para a execução do serviço de alargamento da obra de arte especial, que receberá uma faixa adicional no sentido Ourinhos-Bauru. As obras têm previsão de término no final de março.

SP-333

A Entrevias deu início à duplicação de 28 quilômetros da Rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira (SP-333), do km 273+160 até o km 295+485, em Guarantã. O projeto inclui a construção de quatro dispositivos de acesso/retorno nos kms 253, 258, 264 e 273, com conclusão prevista para 2026.

Outras obras incluem:

Duplicação da Rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira (SP-333): Entre Borborema e Pongaí (km 212+450 ao km 245);

Fechamento do acostamento da Rodovia Miguel Jubran (SP-333): Em Assis sentido Tarumã (km 411 ao km 414); em Assis, sentido Echaporã (km 414 ao km 411), e em Tarumã sentido Assis (km 419 ao km 415 e do km 432 ao km 429); em Tarumã, sentido Florinéa (do km 419 ao km 422).

Estreitamento da pista da Rodovia Miguel Jubran (SP-333): Entre Assis e Tarumã (km 414 ao km 415 – nos dois sentidos); em Tarumã (do km 415 ao km 414) sentido Florínea; em direção à Assis (do km 419 ao km 422 e do km 427 ao km 428).

Desvio operacional para obras no dispositivo do km 425 da Rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Tarumã. Desvio de tráfego para as pistas sentido Florínea e sentido Assis, operando em mão única em ambos os sentidos, do km 425+600 ao km 424+520.

Rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209)

A Concessionária Rodovias do Tietê iniciou uma nova etapa das obras para implantação das vias marginais da Rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), em Botucatu. Para a realização dos trabalhos no Complexo Botucatu, a concessionária informa que a partir das 7h, o acesso ao bairro Marajoara, no km 19+300, pista norte (sentido Botucatu), é bloqueado para a passagem de veículos.

De acordo com a previsão da concessionária, essa medida permanecerá até o final de janeiro. Durante o período, os motoristas poderão utilizar o acesso localizado no km 18+600, o mesmo do Shopping Park Botucatu, como alternativa.

Outras rodovias (SP-310, SP-326, SP-333, SP-304, SP-101, SP-225, SP-127 e SPI-102/300)

A EcoNoroeste realiza obras diurnas (7h às 17h) e noturnas (21h às 7h) nas seguintes rodovias até domingo (26):

Washington Luís (SP-310): Intervenções em São Carlos, Araraquara, Matão, Pindorama, Taquaritinga, Catanduva e Santa Adélia.

Brigadeiro Faria Lima (SP-326): Obras em Jaboticabal.

Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333): serviços em Sertãozinho, Taquaritinga e Barrinha.

A Eixo SP está realizando trabalhos de recomposição da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), no trecho de Santa Maria da Serra. A rodovia segue bloqueada por conta da chuva torrencial que destruiu parte da estrutura no dia 21 de dezembro.

A chuva na região ainda compromete o cronograma, mas mais de 50 colaboradores atuam diariamente em 10 pontos de obras de infraestrutura, drenagem e no restauro. O tempo está comprometido até o dia 23 de janeiro.