Confira as próximas etapas do vestibular das Fatecs de SP para o segundo semestre

No próximo dia 26 de junho, o candidato do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) para o segundo semestre poderá conferir o local em que fará a prova do processo seletivo. A informação ficará disponível no site www.vestibularfatec.com.br, a partir das 15h. O exame será aplicado em 30 de junho, às 13h.

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Fatecs, oferece para o processo seletivo 14.406 vagas em cursos superiores de tecnologia gratuitos. Outras 5.109 vagas estão reservadas para os candidatos do Provão Paulista. No total, são 19.515 vagas para a formação profissional gratuita de nível superior. Com currículos constantemente atualizados, são mais de 90 opções de cursos alinhados às atuais demandas do mercado de trabalho.

Programe-se para as próximas etapas do processo seletivo das Fatecs:

26 de junho, a partir das 15h: divulgação dos locais de prova

30 de junho, às 13h: prova do Vestibular das Fatecs

1º de julho, a partir das 15h: publicação do gabarito oficial

15 de julho, a partir das 15h: publicação da classificação geral e convocação da primeira chamada

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.