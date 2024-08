Confira a programação desta semana no Theatro Municipal de São Paulo

No dia 08, quinta-feira, às 20h, o Quarteto de Cordas da Cidade apresentará a série Grandes Quintetos na Sala do Conservatório, na Praça das Artes. O repertório apresenta obras de Claude Debussy, Quarteto em Sol menor, e César Franck Quinteto em Fá menor. A apresentação terá Betina Stegmann e Nelson Rios nos violinos, Marcelo Jaffé na viola, Rafael Cesario no violoncelo, com participação do pianista Ronaldo Rolim. A classificação é livre, os ingressos custam R$33 e a duração aproximada de 60 minutos.





Foto: Larissa Paz. Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo

Entre os dias 9 a 18 de agosto, o palco do Theatro Municipal recebe a segunda Temporada do Balé da Cidade, com a obra BIOGLOMERATA, do coreógrafo Cristian Duarte e concepção musical para teremin de Tom Monteiro, e Pensamento Cintilante de Luis Garay com composição musical de Luciano Azzigotti, ambas com participação da Orquestra Sinfônica Municipal, sob regência de Alessandro Sangiorgi. Os ingressos custam de Ingressos de R$12 a R$87 (inteira), e a apresentação tem duração aproximada de 150 minutos (com intervalo).





Foto: Larissa Paz. Balé da Cidade de São Paulo em ensaio de Pensamento Cintilante

Entre os dias 9 e 17 de agosto, às 17h, será realizada, na escadaria externa do Theatro a performance Fantasias Brasileiras,uma série inédita que se apresenta para a rua e que parte do histórico Ballet IV Centenário que foi dirigido por Aurélio Milloss, importante bailarino e coreógrafo hungraro. Millos permaneceu na cidade até 1955. O evento será apresentado pelo núcleo de dança Pérfida Iguana, polo de produção de dança dirigido pelos artistas Carolina Callegaro e Renan Marcondes e produzido por Tetembua Dandara. A proposta levará à rua quatro releituras de danças do histórico Ballet IV Centenário que tematizaram o Brasil, reorganizando suas imagens e gestos através do corpo para criar pinturas vivas que refletem tanto a beleza das danças da companhia quanto a violência de seu desmanche.



No dia 09 de agosto, sexta-feira, às 18h30, o Vão da Praça das Artes recebe o Samba de Sexta, com o grupo As Sambixas. A abertura fica por conta do DJ Fred Lima, queatua há mais de 20 anos na arte da discotecagem. O grupo traz a força, os corpos e as vozes LGBTQIAPN+ para clamar também esse espaço e mostrar o samba-resistência LGBT+, com seu vasto repertório que passa por várias vertentes clássicas do samba, do samba dolente ao pagode 90. Os ingressos são gratuitos, a classificação livre e duração é de 180 minutos.



Nos dias 10, 11, 16 e 17 de agosto, o Theatro Municipal e a Praça das Artes recebem o evento São Paulo Contemporary Composers Festival, um encontro internacional que proporciona experiências únicas nas vidas de compositores, maestros e instrumentistas especializados nas práticas da música contemporânea. O projeto tem como missão oferecer oportunidades de performance internacionais para artistas emergentes no século XXI. Acesse o site e saiba mais.