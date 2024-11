Confira a programação das Praças de Cultura para o fim de semana

Teatro, contação de histórias, apresentações circenses e literárias integram a programação das Praças de Cultura nos próximos sábado (23) e domingo (24).

No dia 23, a partir do meio-dia, a Praça Jacob Reimberg Filho, em Marsilac, sedia a apresentação Encontro de Cabelindos, durante a qual será contada a história de uma menina que descobre as inúmeras possibilidades de como pode arrumar seu cabelo.

Na mesma data, às 14h30, será exibido o show Palhacísticas na Praça da Colônia, em Parelheiros. Muitos saltos, acrobacias e trapalhadas prometem entreter crianças e adultos.

Em 24 de novembro, a partir das 12h, quem estiver nesse mesmo local poderá participar da roda de conversa Collectivus de Leitura – Seu Livro e Dona Brincadeira. O objetivo do evento é estimular a leitura entre os pequenos e fazê-los brincar com as palavras. Na sequência, às 13h15, será promovida uma oficina de artes na Praça Jacob Reimberg, onde os participantes conhecerão mais sobre a cultura hip hop.

