Confira a programação da semana no Theatro Municipal de São Paulo

Na quinta-feira, 10, às 20h, o Quarteto de Cordas da Cidade apresenta Grandes Quintetos ao lado da pianista convidada, Erika Ribeiro, na Sala do Conservatório, na Praça das Artes.

Em celebração a semana das crianças, no dia 12 de outubro, ocorrerá o Festival Big Bang, uma ode festiva à aventura musical e à arte sonora para o público jovem. As apresentações serão na Sala de Espetáculos e no Salão Nobre. Em sua jornada, o público infantojuvenil vivenciará um colorido programa de apresentações musicais, instalações sonoras e concertos, em espaços que são transformados em verdadeiros labirintos musicais. Evento gratuito acontece das 10h30 às 18h. A retirada dos ingressos será no site do Theatro Municipal a partir do dia 10 de outubro.

Mais informações disponíveis no site.